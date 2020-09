Beslutet som räddade MIK-ikonens karriär: "Har brottats med det här jättelänge"

Alexander Hilmerson är ett namn starkt förknippat med Mora IK. Han har tillbringat hela (!) sin karriär i föreningen. Totalt elva säsonger. Och i förra veckan kom nyheten som många hängivna MIK-supportrar hade hoppats på: Hilmerson är tillbaka.

29-åringen har haft ett helt år utan att spela en enda ishockeymatch. Orsaken är att han i oktober förra året gjorde en operation i ryggen som innebar lång rehab.

Nu har nästan ett år gått när Sporten träffar honom utanför Smidjegrav arena för en pratstund.

Så länge det känns okej på isen ska det vara lugnt.

Han har varit med och tränat med laget flera gånger sedan första träningsveckan.

Hur känns det att vara i gång med träningen igen?

– Jättekul. Det har varit en jättelång rehab och då har man gjort de här tråkiga grejerna. Jag har tränat lite på is i sommar, men att få kunna träna med laget nu är en helt annan grej.

Som tränaren Johan Hedberg avslöjade i en intervju med Sporten tidigare så förväntas Hilmerson spela nästa vecka när SCA-cupen inleds. Det blir i så fall hans första match sedan Mora åkte ur i den där femte avgörande kvalmatchen mot Leksand.

– Jag ser verkligen fram emot att få spela match igen.

Hur känns kroppen?

– Jag håller fortfarande på med rehabilitering så jag kan inte göra allt utöver det helt hundra. Och så kommer det nog vara under några månader till. Men så länge det känns okej på isen så ska det vara lugnt. Jag får varva in det andra allt eftersom.

Vad är det för rehab du håller på med just nu?

– Jag opererade ju ryggen så det är mycket övningar med magen som ska hålla upp ryggen. Jag får inte lyfta för tunga grejer. Om jag sköter mig så känns allt bra och då blir allt bättre och bättre. Jag visste att det skulle bli lång rehab, och det har jag ställt in mig på. Man får ta små steg i taget hela tiden.

Det har bara blivit tuffare och tuffare mentalt.

Så vad föranledde att det blev en sådan här stor operation som har hållit honom borta från spel under en hel säsong?

Historien sträcker sig långt tillbaka för att få veta anledningen till det.

– Det är någonting som jag har haft problem med i säkert tio år. Jag gjorde en operation för två-tre år sedan också, men sedan blev det ganska mycket träning förra sommaren och då kände jag att jag inte skulle orka fortsätta spela flera år på samma sätt som jag har gjort. Då kom jag överens med läkare i Stockholm att göra den här grejen. Förhoppningsvis blir det här bra nu, så att jag kan fortsätta spela i några år till.

Om du inte hade du inte gjort den här operationen så hade karriären alltså kunnat vara över?

– Ja, jag har ju brottats med det här jättelänge och det har bara blivit tuffare och tuffare mentalt. Så med den biten har det varit jättejobbigt. Det är klart man kan bita ihop, men mentalt känner jag att jag inte hade fortsatt klara av det. Därför ville jag få bort det en gång för alla, och då var det här den enda vägen jag kunde gå. Jag är nöjd med att jag har gjort det här. Operationen gick bra, och jag har varit mycket på återkollar. De har haft full koll på mig.

Exakt vad det har varit för skada i ryggen vill han inte gå in på.

– Jag vet inte om jag kan gå in på det. Jag får hänvisa till läkarna.

Var det självklart att göra den här operationen eller funderade du innan på att lägga av i stället?

– Nej, absolut inte. Jag funderade inte på att lägga av.

För att undvika ett sådant långt uppehåll från hockeyn hade han i stället kunnat göra operationen redan våren förra året. Men, det var först senare som problemen började komma tillbaka.

– Just då hade jag inte lika stora problem utan det kom mer under sommaren. Hade jag gjort operationen under sommaren hade jag också missat ungefär halva säsongen (19-20) och att komma in då hade nog inte blivit så bra heller.

Nu har man stått lite helt själv och det har varit speciellt.

Forwarden har haft sina skador under karriären och hållits borta från spel förut. Men han medger att det var något annorlunda den här gången.

– Det har varit jättekonstigt. Jag har varit skadad mycket under min karriär och missat halvår där och där. Men då har jag ändå haft kontrakt och varit en del av laget och kunnat gå ner på träningar och träffa grabbarna. Nu har man stått lite helt själv och det har varit speciellt. Nu är man väldigt spelsugen, och det är ganska skönt mentalt att känna sig fräsch och riktigt spelsugen.

Men är det några lagkamrater som har hört av sig till dig under tiden du har varit borta?

– Ja, absolut! Alla har ju frågat hur det går, så det har blivit lite samma frågor och svar. Sedan håller jag mig lite utanför, jag är ju lite av en ensamvarg på det sättet. Men jag har varit ner på många matcher och träffat grabbarna.

Nu kommer han lägga fokus på vägen tillbaka. Även om det var länge sedan han spelade, så menar Hilmerson att han inte har halkat efter så mycket träningsmässigt.

– Fysiskt tycker jag inte att jag har tappat så mycket, utan det var mer att man inte kunde träna så mycket under de första månaderna. Sedan dess har jag ändå hållit en hyfsat bra form. Att jag var rätt bra tränad innan operationen har också hjälpt mig efteråt. Skridskoåkningen och matchtempot är kanske något man får jobba på, men det är försäsongen till för.

Som tidigare nämnt så spelade Mora SHL-hockey senast det begav sig för trotjänaren. Då hade han en roll en bit ner i formationerna. När det nu är Hockeyallsvenskan man spelar i så hoppas han hitta tillbaka till formen han hade innan Mora tog klivet upp i SHL.

– Förhoppningsvis kommer jag ha en större roll än vad jag hade de två senaste åren i SHL. Jag hoppas komma tillbaka till hur jag spelade under de sista åren i hockeyallsvenskan och vara en mer ledande spelare. Jag känner inte jag behöver gå in och bevisa vad jag kan. Jag vet vad jag kan.

Har Mora alltid varit det enda alternativet att återvända till eller har det varit snack med andra klubbar?

– Efter den senaste säsongen jag spelade så var det lite annat på gång. Men sedan har Mora alltid varit det enda alternativet. De har trott på mig och låtit mig få ta den tid som har behövts, så stor eloge till dem.

Inför den här säsongen var det självklart att välja Mora?

– Ja, men jag visste inte till hundra procent att jag kunde komma tillbaka dit. Nu blev det så och det känns bra. Det känns också ganska skönt att säsongen blev förskjuten en månad i alla fall, för då fick jag lite mer tid till att köra mina grejer.