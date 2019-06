Bibi Rödöö – den perfekta värden för P 1-favoriten "Sommar" i 23 år

Bibi Rödöö är tjejen från Lidingö som efter gymnasiet stack till Frankrike för att bli bättre på franska, som där "fuskade" som modell och reseledare innan hon reste hem till Sverige och blev en lovande samhällsjournalist på Sveriges Radio.

Så en dag fick hon frågan om hon ville ta över som chef för långköraren "Sommar", som då var lite på dekis.

– Jag hade nog lämnat samhällsjournalistiken ändå, det var mycket hjärna och intellekt. Jag saknade det som även var hjärta och mage, säger hon.

De första åren var en kamp, då hade programmet en liten budget och Bibi Rödöö minns hur hennes barn var med och hjälpte till att sätta upp tälten i parken bakom Radiohuset i Stockholm inför presskonferensen.

Men under hennes tid vid rodret har programmets popularitet bara ökat. Ensamstående trebarnsmamman Bibi Rödöö blev vitamininjektionen som programmet behövde.

Chef tycker Bibi Rödöö låter trist – hon kallar sig hellre för "showrunner" och återkommer ofta till vikten av att alla iblandade ska känna sig välkomna.

– Det är väldigt viktigt att alla känner så, framför allt värdarna men också de som jobbar med programmet och de som lyssnar på det.

Bibi Rödöö påminner inte så lite om den perfekta värden, den som kommer in i ett rum och får alla gäster att känna sig sedda och välkomna.

– Jag tror stenhårt på att människor som jobbar ihop måste må bra tillsammans, känna sig trygga och ha roligt och känna att det är högt i tak.

Namn på idrottare, skådisar och artister duggar tätt i intervjun. Bibi Rödöö tycks vara hej och tjena med alla som under hennes 23 år som bas för programmet har sommarpratat. Hon talar om dem som programmets "ambassadörer".

Vi har haft fall då värdar har velat berätta saker som skulle ha gett löpsedlar i hela Europa, men då har vi gett dem rådet att låta bli.

De som har tackat ja när hon har ringt och ställt frågan har hunnit bli många, fler än 1 000, men några har också tackat nej.

– Jag har aldrig varit med om att någon tackat nej för att de inte tycker om programmet, det har alltid handlat om att de inte har tid eller inte känner sig redo.

Får hon ett nej försöker hon igen nästa år. Bibi Rödöö är inte den som ger upp, att ge upp tycker hon är ett tecken på att man inte vill något tillräckligt mycket. Ingmar Bergman frågade hon åtta år på raken innan han svarade ja.

Sedan finns det blivande värdar som är tveksamma och ängsliga. Att göra "Sommar" är en så pass stor sak nu för tiden att många stegrar sig.

Med tjat kommer man dock ingenstans, menar hon, det enda som duger i sådana lägen är att steg för steg börja bygga upp ett förtroende.

Jag själv skulle berätta om fantasiska saker som jag har varit med om i livet.

Vilka som har fått göra "Sommar" och vad de har sagt har inte sällan fått stor uppmärksamhet, men skrikiga löpsedlar är absolut inget mål.

– Vi är väldigt måna om våra värdar. Vi har haft fall då värdar har velat berätta saker som skulle ha gett löpsedlar i hela Europa, men då har vi gett dem rådet att låta bli. Alla hör deras ord och det kan få oönskade konsekvenser. De ska ju leva vidare i sina liv efteråt.

Skulle Bibi Rödöö sommarprata skulle programmet handla om henne, om vem hon är och vad hon har gjort, men skrytfaktorn skulle vara låg.

– Skryt är föga charmigt. Jag skulle berätta om fantasiska saker som jag har varit med om i livet. Men jag skulle också gå på djupet och berätta om mina dyrköpta erfarenheter på ett sätt som kan göra det lättare för någon annan.

– Sedan skulle jag förstås vara så ärlig som möjligt och inte förställa mig, det är en stor del av hemligheten bakom ett bra "Sommar".

"Sommar" är älskat av många, men det finns också de som älskar att kritisera programmet.

– Jag kan hålla med om viss kritik. De senaste åren har det varit många mörka livsberättelser. Det är inte bra om värdarna är oroliga för att framstå som mindre intressanta om de gör ett glatt program. Jag försöker påminna dem om att inte glömma bort att det är roligt att leva.

Bibi Rödöö har en ljus syn på livet, som har gett henne mycket glädje och inte minst ett hus i Frankrike.

– Jag har alltid haft en faiblesse för Frankrike, ända sedan jag pluggade franska i skolan.

Att åka ner till huset, som ligger i en bergsby på Franska riverian, med de vuxna barnen eller ensam, skörda oliver, spela boule och hänga med grannarna, beskriver hon som underbart.

– Då, särskilt om jag åker dit i september, tänker jag inte alls på "Sommar".

Viktor Andersson/TT

Fakta: Bibi Rödöö

Född: 1960

Familj: Tre vuxna barn som alla har lämnat boet.

Gör: Producent på Sveriges Radio och programchef för "Sommar" och "Vinter" i P1.

Karriär: Tog över chefskapet för "Sommar" 1997. 2007 startade hon "Lyssnarnas Sommar", där lyssnarna får önska sig den de helst vill höra som sommarvärd. 2008 drog hon i gång "Vinter" i P1 och 2009 var hon med och drog i gång "Sommarpratarna" i SVT. Är den som innehaft chefskapet för "Sommar" absolut längst sedan programmet startades av Tage Danielsson 1959.

Aktuell: Sitter vid rodret för det 60-årsjubilerande "Sommar" som i sommar har värdar som Isabella Löwengrip, Fares Fares, Stina Wollter, Jonas Hassen Khemiri, Sissela Kyle, Erik Lundin, Agneta Pleijel, Ali Abbasi med flera. "Sommar" har premiär på midsommardagen klockan 13.00 och sänds till och med den 18 augusti.

Bibi Rödöö om...

... musiken i programmet:

– Visst har vi hört vissa låtar några gånger för mycket. Särskilt när det kommer till den sista låten i programmet som ska summera hela livet. Valet faller ofta på "My way" med Frank Sintra eller "Non, je ne regrette rien" med Edith Piaf. Då brukar vi ibland säga "jättefin låt, verkligen, men lite sliten kanske" och föreslå andra låtar som förmedlar samma sak.

... uppmärksamheten hon får:

– Den är helt lagom och perfekt. Jag är lite av en exhibitionist och tycker om att fronta ett så stort och viktigt program. Många, men inte alla, vet vem jag är. Det är inte så många som känner igen mitt ansikte eftersom jag mest är på radio. Jag slipper bli smygfotograferad när jag är ute på stan.

... det mest minnesvärda "Sommar":

– De är så klart många, men ett som jag fortfarande bär med mig på ett speciellt sätt är journalisten Mustafa Cans första program från 2003. Han hade som liten flytt med sin familj och gjorde ett fantastiskt kärleksfullt porträtt av sin mamma. Jag satte mig ner på en stol när programmet började och tittade rakt ut i luften under hela sändningen. När han avslutade programmet med orden ”Mor, jag älskar dig” föll en tår nedför min kind. Det är den typen av magi som vi försöker skapa.

... att "Sommar" recenseras:

– Jag känner en ambivalens inför recensionerna. Å ena sidan vore det trist om det inte skulle skrivas om programmen när värdarna har lagt ner själ och hjärta i dem. Å andra sidan måste varje program bedömas utifrån vad det är, i många fall är det någon som sitter där och är värd som aldrig har gjort något liknande tidigare. Ändå bedöms de ofta som om de vore manusförfattare eller skådespelare med berättande som yrke. Jag minns en Nobelpristagare som var helt knäckt efter att en recensent hade skrivit att hans "Sommar" var tråkigt. Då fick jag påminna honom om att de andra recensionerna varit positiva och att hans liv inte alls var tråkigt – han hade ju faktiskt fått Nobelpriset.