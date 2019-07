Biennalen i Venedig speglar konsten i en intressant tid

Mötet med den 58:e Biennalen i Venedig blir - som alltid - en bedövande konstupplevelse. Att botanisera i de nationella paviljongerna med vidöppna ögon är som att treva i storskogen. Det är lätt att tappa orienteringen i den täta miljön kring utställningsområdena Giardini och Arsenale.

Biennale Arte är världens mest prestigefyllda och äldsta konstutställning med i år 79 medverkande konstnärer och närmare 600 000 besökare. Kuratorn Ralph Rugoff har bjudit in till en lek med paradoxer och tvetydigheter under temat "May You Live In Interesting Times".

Och det här har gett mångfald - en ren tummelplats - med alla ingredienser konstnärliga desserter serverade i de nära 30 paviljongerna.

I den nordiska delar svenska konstnären Ingela Ihrman, Malmö, utrymmet med norska Ane Graff och finska duon Naabteeri det vill säga Janne Nabb samt Maria Teeri och utställningen Weather Report: Forecasting Future som handlar om klimatfrågan.

Ingela Ihrmans installation av sjögräs sätter fingret på ett av våra mest angelägna problem: de komplexa relationerna mellan människor och andra levande organismer i en tid då klimatförändringar och massutrotning undergräver förutsättningarna för livet på jorden.

Staden Venedigs 1:a internationella konstutställning: I Esposizione Internazionale d´Arte della Citta di Venezia startade 1895 och växte snabbt i styrka och internationellt anseende. I samma anda hålls idag förutom Konstbiennalen även Arkitekturbiennalen, Filmfestivalen, Teaterfestivalen, Musikfestivalen och Dansfestivalen.

Utställningen May You Live In Interesting Times pågår till och med 24 november.