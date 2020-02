Bilden som fick Carey att återvända till LIF – skickar kärleksförklaring: "Kommer att ge dem allt"

Det är matchvärmning inför tisdagsmatchen mot Rögle.

Hela laget har lämnat isen – utom Matt Carey.

Den 27-årige kanadensaren dröjer sig kvar.

Han nöter skott efter skott och cirkulerar därefter långsamt på isen – innan han tillslut väljer att samla ihop sina puckar och kliva av den.

– Jag har inte varit på is sedan i onsdags eller i torsdags i förra veckan. Jag lattjade mest runt och fick känslan för isen igen, säger han.

Efter en lång resa från Schwenninger i Tyskland har han bara fått en natts sömn innan han kastades ut på isen i Tegera Arena.

I samklang med stormen Dennis rullade Leksand nygamla ansikte in i byn – på de slingriga, trånga vägar han ju sedan tidigare är bekant med.

– Jag är tillbaka i en småstad och jag känner igen alla gator väl vi det här laget. Jag känner igen mig och vet var jag är på väg (Skratt).

Senast han klev in i Leksands omklädningsrum var för ganska precis två år sedan, säsongen 17/18, då han värvades in mitt under säsongen.

Den här gången är matcherna som är kvar färre, men minnena ifrån hösten, men främst våren 2018, verkar långt ifrån bleknat.

– Jag älskar verkligen det här stället. Att det är så litet, men att hela Sverige bryr sig. Supportrarna är helt galna. De är Sveriges Toronto Maple Leafs. Att få vara tillbaka här är helt fantastiskt. Jag väntar bara på att få alla saker på plats, säger Matt Carey.

Han är väl införstådd med uppdraget som ligger på bordet.

– Det enda jag vill just nu är att hålla Leksand kvar i SHL på alla sätt jag kan.

Senast han var här handlade det istället om att faktiskt ta steget upp.

En ambition som slutade i en svidande kvalförlust mot Mora.

– Det är helt annorlunda läge nu än senast. När jag var här förra gången skulle vi upp. Nu handlar det om att hänga kvar. Jag hade inte spelat hockey i inledningen av säsongen när jag anlände då. Jag hade varit in och ut ur AHL och hade inte spelat i Europa förut. Nu har jag spelat hela säsongen och har gjort tre säsonger i Europa. Jag var i Rögle ifjol och jag vet hur SHL fungerar.

Matt Carey är tillbaka för att tillföra attityd och förmågan att ta sig under motståndarnas tröjor.

– Det är playoff och matcherna blir mer intensiva och mer "grind". Nu börjar ju det riktigt roliga. Det är det roligaste på hela säsongen. Jag ville verkligen komma till ett lag som är i den situationen och få spela de här matcherna. Att ge laget det jag är bra på. Att bidra med min grind-spelstil. Jag kommer att ge dem allt jag har för att hjälpa dem och LIF.

Senast han drog på sig den blåvita tröjan blev han lite av publikfavorit på grund av sitt oömma spelsätt, framför allt när det drog ihop sig till kval.

– Det är så jag spelar över allt. Jag spelar aggressivt och det är vad jag är här för att göra. Sedan gör jag det tränaren vill att jag ska göra och det laget behöver för att vinna matcher. Hela den här omklädningsrummet är här för att vinna.

Hur bra koll har du på Leksands IF?

– Jag har scoutat lite och sett lite matcher på tv innan jag kom hit. Sedan har jag pratat med en del killar i laget, som Ritola (Mattias). Det har väl varit lite av en strid hela vägen och det är det fortfarande. Det har studsat emot mycket. Leksand spelar bra, men har åkt på hedersamma förluster.

Senast handlade mycket om Careys fysiska spel, men han hoppas även kunna visa upp en annan sida av sig själv.

– Jag vet att jag kan skapa lägen. Jag kan sätta upp medspelare och jag har jobbat hårt med mitt skott sedan förra gången jag var här. Sedan kommer jag aldrig att sluta spela fysiskt, men jag har fler saker att visa supportrarna men inte kunnat för att jag haft de roller jag haft tidigare.

Matt Carey återkommer dock hela tiden till supportrarna.

– Jag minns ett foto från förra gången jag var här när de hade en stor flagga med det där hajen som bröt genom isen. Jag kan knappt vänta på att få komma ut på isen här igen. Oavsett vilka vi möter i ett eventuellt kval kommer den här arenan att vara helg galen.

Han är minst sagt laddad för uppgiften.

– Jag vet att de här supportrarna kommer att fylla läktarna och jag vet att man som motståndare tycker det är jobbigt att spela här. Det är ett helvete att komma hit. I kvalet mot Mora vann vi första matchen borta. När vi kom tillbaka hit till Tegera och skulle spela ... Det var helt galet. Jag har saknat den känslan och det är därför jag är tillbaka. Rögle hade det där också, men det är inte lika galet som Leksand. Varje gång jag säger det, de här supportrarna är helt fantastiska.

Du återkommer hela tiden till supportrarna?

– (Skratt) Jag återkommer till att Leksand är en liten ort, men när den här arenan börjar studsa är det helt galet. Leksandssupportrarna är den stora anledningen till att jag är tillbaka. Sedan vill jag visa att jag kan mer än att bara gå in och spela fysiskt och tackla.