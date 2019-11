BILDEXTRA: Humorstjärnan fyllde arenan – "Mia Skäringer – kan det bli bättre?"

Recension: Mia Skäringer - No more fucks to give

Var: Tegera Arena, Leksand

När: Söndag 3 november 2019

Publik: Smäckfull arena

Betyg: 4/5

Det har hänt en del i publikantalet sen jag såg Mia Skäringer sist. Då var det på Cassels i Grängesberg, med "Dyngkåt och hur helig som helst". Visserligen var Cassels slutsålt då, men den här gången är det hela jäkla Tegera arena som är fyllt till i princip sista stol, med uppskattningsvis 99 procent kvinnor.

Varför det är så totalt kvinnodominerat i publiken vet jag faktiskt inte. Kanske kan man kalla innehållet feministiskt, och se det som orsak, men i grund och botten handlar denna show om bra humor, sunda åsikter och kängor mot idioti. Det borde gå hem hos båda kön, om inte annat så vore det nyttigt.

På Cassels blev det högsta betyg, minns jag. Den här gången fattas en pinne för att nå toppen.

Mia är fortfarande en av landets absolut vassaste komiker. När hon drar sina monologer, med strålande tajming och finurliga eftertänksamhet, hoppar både jag och de bredvid mig av skratt i stolarna. Och när hon skruvar upp allvaret, blottar sig, bokstavligt talat, har hon hela arenan lindad runt sitt lillfinger. Tystnaden talar.

Istället är det nog storheten, det svulstiga, som får mig inte riktigt lika frälst som förra gången. Man kommer ju inte lika nära i en stor arena, och de några för många musiknumren känns för ofta som transportsträckor, sin proffsighet till trots.

Mia var nyligen sjuk, och det var lite osäkert om hon skulle kunna göra showen i Leksand. Det hostas lite då och då denna kväll, men vi är många som är glada för att den inte ställdes in.

Bra jäkla söndag.