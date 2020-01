BILDEXTRA: Idolvinnaren Tusse gästade juryn under årets Talangjakt – Ida en solklar vinnare: ”Gråter av lycka”

För två år sedan vann Tousin "Tusse" Chiza Talangjakten i Mora. Bara två år senare skulle han bli ett med hela Sverige då han också vann finalen av Idol 2019.

Gissningsvis är Tusse tämligen upptagen till vardags men han tog sig ändå tid att vara med i juryn under årets upplaga av talangtävlingen.

I mellanakten svidade han dessutom om och bjöd på ett uppskattat nummer tillsammans med dansare från Miranda.

Sanna Sjödén, som gjorde sin artistdebut för två år sedan under Talangjakten, bjöd också på underhållning under pausen genom, vad som blivit något av ett signum, blanda hiphop med älvdalska.

Och vad som är imponerande med Talangjakten är att de sjutton deltagarna presterar på en sådan hög nivå att de också tangerar den klass som Tusse och Sanna sätter i pausen.

Det är en kvalitetsstämpel som blivit allmän kännedom i norra Dalarna och det är ingen slump att Moraparken var helt slutsåld.

Kulturskolan har dessutom under många år finslipat konceptet och erbjuder nu en produktion i världsklass. Bakom och framför kulisserna jobbar 62 personer hårt med olika uppdrag för att kvällen ska bli så bra som möjligt.

Fast kvällen hade varit helt meningslös om det inte vore för alla artister som väljer att blotta sin talang inför nästan ett halvt tusen personer.

Att bara ta de första trevande stegen upp på scenen gör dem alla till vinnare. Något som Karolina Karner, konferencier, påpekade innan det var dags att avslöja vinnarna.

Men, som kvällen påtvingar, måste juryn utse tre vinnare.

Och kvällens tredje pris gick till Zigge Norberg, som sjöng Lost Boy av Ruth B. Han fick utmärkelsen genom att utstråla originalitet med en stor potential att kunna göra något helt eget med sitt personliga uttryck. Den mjuka och fina klangen i rösten gjorde att juryn lyssnade lite extra.

David Bransell fick andra priset då han var som en enmansorkester när han beatboxade, det vill säga konsten att återskapa ljud av slagverk, bas och trummor med enbart sin röstförmåga.

Juryn blev imponerad av hans tajming och bredd. Han har finslipat ett hantverk som få bemästrar och i dessa breddgrader är det också otrampad mark med beatboxing.

Det märks att det är en artist som gjort sina tiotusen timmar, menar juryn.

Och artisten som fick både publikens pris samt förstapriset var Ida Hallman Forsberg som tolkade Christina Aguileras sång Unless it’s with you.

Hon visade under sitt nummer en dynamisk bredd i sången med ett brett register, stor tonsäkerhet, en fin känsla, inlevelse och ett bra engelskt uttal. Det känns verkligen som om du har hittat hem i musiken, menade juryn.

– Det känns helt sjukt. Jag är jätteglad. Det är svårt att beskriva känslorna just nu. Jag gråter av lycka, säger Ida Hallman Forsberg, bara minuter efter vinsten.

Till vardags studerar hon på Ågesta folkhögskola där hon försöker utvecklas som artist och i närtid vill hon boka in spelningar för att etablera sig än mer i musikbranschen.

– Talangjakten är helt fantastisk. Det finns inget liknande i Stockholm som är, ändå, en ganska stor stad. Jag är glad över att jag hittade hit och ställde upp, säger Ida Hallman Forsberg.

Se de andra artisterna nedan: