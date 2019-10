Bird´s Nest lirar jazz som går att lyssna på

Jag vet att det kanske inte är rätt tänkt på något vis, men det är orden som sägs när programmet påannonseras något som: lättlyssnat för er på badstranden och i hängmattan. Likheten är lättlyssnat. Bird`s Nest spelar lättlyssnad musik.

Det går inte att lyssna på jazz, säger många. Jazz är konstig musik. Det har sagts och sägs mycket om jazz, men kanske aldrig att musiken är lättlyssnad.

Men så är det Bird`s Nest spelar musik som är lätt att lyssna på. Det är inte så att musiken är enkel och banal. Musiken kan vara nog så komplicerad.

Det är sättet som Bird`s Nest spelar sin bebop som gör musiken lättlyssnad.

Musiken är tydlig. Varje instrument har sin plats. Bird`s Nest är en sextett, men ibland är det en kvartett eller en trio. Amanda Sedgewick, altsaxofon och Dwayne Clemons, trumpet bildar front tillsammans med Alexander Brott på gitarr. Gitarren är här inget komp- och rytminstrument utan ett instrument, som får höras och ska höras.

Piano, kontrabas och trummor är heller inte undangömda för att ge bakgrundsljud till solister. Nej, de får höras.

Bird`s Nest är en konstellation med duktiga musiker som läst på och nu kan sin bebop och dessutom vet bandet vad publiken vill ha om man ska döma av det flitiga applåderandet.

Bird`s Nest spelar låtar som Coleman Hawkins komposition Bean Stalking, Irving Berlins Easter Parade, Berndt Rosengrens Give me a kiss, för övrigt enda svenska låten på repertoaren för kvällen, Det är underhållande och upplyftande musik.

When I Grow too Old to Dream, är en riktigt gammal låt, en så kallad standard som sjungits in av många. Låten är skriven av Sigmund Romberg, musik och med text av Oscar Hammerstein. Den har hittat vägen till Bird`s Nests låtlista och då blev det också sång av Amanda Sedgewick och Dwayne Clemons. Det är en rolig låt som på något vis visar lekfullheten i Bird`s Nests sätt att tackla den tidiga bebop-musiken.

Bud Powell, Duke Ellington och Dizzy Gillespie är andra som skrivit musik som Bird`s Nest finner värd att framföra och som kvällens extranummer kommer Pennies from heaven, en låt skriven av Arthur Johnston och som introducerades av Bing Crosby i en film med samma titel.

Nästa konsert i jazzklubbens regi blir den 11 november. Då är det Tuna Brass med sångarna Markus Leu och Anna Palmér som underhåller.

Lennart Götesson

Recensionsfakta:

28/10 Bird`s Nest, Restaurang Liljan/ Borlänge Jazzklubb