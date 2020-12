Birgitta Ahrås fick fin julklapp: Jag är så hedrad och stolt”

På det allra sista sammanträdet med kultur-och fritidsnämnden, som läggs ned vid årsskiftet, beslöt dess politiker att Ludvikabon Birgitta Ahrås är den som ska prisas i år.

Nämnden skrev ihop en motivering som lyder:

”För att under flera decennier guidat och spridit kunskap för alla åldrar om Dan Andersson, finnmarken och Ludvikas kulturarv.”

Sedan satte sig ordföranden Andreas Strandberg (M) och ringde till Birgitta Ahrås.

– Först blev jag väldigt förvånad men sen var det en underbar känsla. Tyvärr hade jag ingen att dela glädjen med här hemma men jag ringde mina fyra barn och berättade och sedan dröjde det inte förrän det kom gratulationer från barnbarn och andra.

Birgitta Ahrås arbetade för kommunen under en stor del av sitt yrkesliv. Officiellt som biblioteksassistent men med all den kunskap som hon besitter såg nog de flesta henne som en utbildad och välmeriterad bibliotekarie.

Det började 1975 när hon fick en tjänst på dåvarande biblioteksfilialen i Håksberg. Från 1984 till 2004 arbetade hon på huvudbiblioteket i Ludvika för att de sista åren fram till pensioneringen 2009 tjänstgöra på biblioteket i Nyhammar.

Omkring 1984 inleddes ett projekt som kom att fortgå i cirka 20 år. Statens kulturråd kom med ett betänkande om att kommunerna borde satsa mer på kultur i förskolorna.

– Kulturchef i Ludvika på den tiden var José Ramirez och det kom fram ett papper om att det i förvaltningen fanns en barnkunnig filialföreståndare och jag ansågs lämplig för uppdraget, berättar Birgitta Ahrås.

Hon kunde redan mycket om Ludvikas och inte minst finnmarkens historia. Lisa Norman – Charlies syster – och stadsträdgårdsmästaren tillika oraklet på Ludvikas historia Rudolf Peterson, såg till att hon fick fördjupad kunskap om Hammarbacken där många menar att Ludvikas vagga stod. Nils Holmdal i Rikkenstorp med flera lärde henne mer om finnmarken.

– Så gjorde vi ett försök med två förskoleklasser som fick följa med på busstur och det blev så bra att det fortsatte i ungefär 20 år med utflykter för alla sexåringar. På våren kunde det vara utflykt till Hammarbacken och på hösten till finnmarken. Bland annat fick de gå de 1,5 kilometrarna från Ljungåsen till Bränntjärnstorpet där den medhavda matsäcken intogs.

Någon gång under perioden 1986 – 1988 utvecklades det hela till bussturer med vuxna där den på den tiden via tv-program välkända Gun Hägglund från Cykelfrämjandet fanns med i den fullsatta bussen under premiärturen.

Birgitta Ahrås uppskattar att hon genom åren genomfört någonstans mellan 75 och 100 guidade turer ut i finnmarken. Intresset för dessa heldagsutflykter med buss tycks inte avta och hon planerar att fortsätta så länge hon orkar.

– Det är turer med turister och pensionärer och nyinflyttade. Det finns en fascination för finnmarken och Dan Andersson. I år var det planerat för åtta bussturer med folk från bland annat Stockholm och Vänersborg men det blev ju inställt på grund av coronan.

När hon ombeds nämna platser som hon gärna visar för bussresenärerna så säger hon Gungholmen nära Skattlösberg och Hobergs kvarnar.

– Hobergs kvarnar, det är ju fantastiska miljöer med en kvarn från 1700-talet och den andra från 1800-talet.

När hon åker ut i finnmarken på egen hand så är det dock två andra platser som hon helst av allt besöker.

– Bränntjärnstorpet, dit har jag säkert varit över 100 gånger. Och så Skattlösberg. Det är så vackert där med de blånande bergen. Där får man verkligen känslan för att det är något bortom bergen.

– Vi bor i en otroligt vacker kommun och jag känner viss stolthet när jag tar med människor ut och visar vår bygd. Vi bor i en kommun med 365 sjöar, skogar och berg... det är så vackert.

En dag i januari kommer kommunen att bjuda ut henne på lunch och överräcka blommor, diplom – och en check värd 21 590 kronor.

En rejäl slant, visst, men långt ifrån de 125 000 – 155 000 som delats ut de senaste sex åren. Det är där som smolken i glädjebägaren kommer in.

– Jag kan ju inte komma ifrån att det känns lite snopet att det blev så lite i år. Jag trodde inte att jag skulle få Björkmanska kulturpriset men tänkte innerst inne att om jag får det så ska jag hyra en buss och ta med mina nära och kära ut på en heldag i finnmarken. Men nu när det bara blev 21 000 så kostar en buss lite för mycket.

Så varför är prissumman så mycket lägre i år? Kulturpriset inrättades av makarna Inga Björkman Frisk och Sven Björkman i början av 1990-talet då de bildade en kulturfond.

Storleken på priset är beroende av avkastningen på de aktier som fonden har.

– I år har en del aktiebolag hållit inne med utdelningen till aktieägarna med hänvisning till pandemin och därför har det kommit in väldigt lite utdelningar till fonden, förklarar Christer Karlsson som är ekonom vid kommunen.

Fakta: De senaste årens pristagare

2011, Lars Åhlström, 60 000 kronor

2012, Nils Eriksson, 70 000

2013, Bengt Östberg, 85 000

2014, Christer Fredriksson, 93 000

2015, Stiftelsen Cassels donation, 129 000

2016, Västerbergslagens kulturskola, 130 000

2017, Elov Danielsson, 136 000

2018, Johannes Graaf, 125 000

2019, Erik Andersson, 155 000

2020, Maria Norgren, 131 000