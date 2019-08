Björn Sandmark: ”Är allt kometens fel?”

Under 1996 och med sitt starkaste ljus under våren 1997 rörde sig under vintern kometen Hale-Bopp över himlen under arton månader. Det var en rekordlång tid. Jag såg den i ögonvrån varje kväll, ibland tittade jag på den på natten. Jag är inte vidskeplig, men kände ändå någon sorts obehag inför fenomenet. Kanske var det gamla berättelser om järtecken och varsel som spelade in.

Faktum är att det därefter hände flera saker i mitt liv som inte var så lätta att hantera. Sjukdomar, bekymmer, egna tillkortakommanden stora förändringar, även om inte alla var till det sämre. Det hade förstås inte med kometen att göra. Men det kändes ändå.

Under ett möte i Stockholm för någon vecka sedan gick jag som vanligt förbi Rönnells antikvariat och hittade på disken där de brukar lägga upp smalare och ofta intressanta böcker av olika slag ”The Comet of 1797” av Sofie Proos, vad jag kan se utgiven på eget förlag. Det visade sig vara en sorts mosaik över människor i England som såg den stora kometen som blev synlig på natthimlen den 6 augusti 1797.

Den första som såg kometen var Caroline Herschel, en tyska från Hannover, som bodde i Bath i England med sin bror och som på egen hand utbildade sig till astronom tillsammans med honom. De byggde stora teleskop och sannolikt var det genom ett sådant hon först upptäckte kometen. Tillsammans med väninnan Mary Somerville, som i sitt andra äktenskap utvecklade liknande astronomiska intressen, blev hon den första kvinnan i The Royal Astronomic Society 1835. Somerville skrev ett flertal böcker, av vilka ”On the Connections of the Physical Sciences” sålde i 15 000 exemplar.

”Jag bestämmer inte de här sakerna. Jag tar bara min väg genom rymden som skapas just för mig genom gravitationens kraft, hastighet och rörelse. Jag är kometen.”

Det var en annorlunda tid i England. Proos har kartlagt det nätverk som de båda kvinnliga astronomerna umgicks i och det var förromantikens tidevarv. Samma år – 1797 – publicerade William Wordsworth den första diktsamling som i den engelska litteraturen räknas till romantiken, ”Lyrical Ballads”. Men här återfinns Mary Wollstonecraft som också såg kometen. Hon avlider dock efter födseln av dottern Mary, som senare rymmer med poeten Percy Bysshe Shelley. Själv skriver hon ”Frankenstein”. Bonussystern Claire har ett förhållande med förromantikern Lord Byron och föder dottern Ada. Mary Shelleys syster Fanny, som enligt författaren blir världens ensammaste människa begår självmord. Det gör även Shelleys hustru Harriet och kaoset är perfekt.

Är allt kometens fel?

Själv kommenterar kometen saken på följande sätt, enligt Sofie Proos:

Det låter på många sätt helt rimligt, men kan förstås vara undanflykter och ett försök att smita undan sitt ansvar. Det gör dock inte Sofie Proos, som med denna lilla skrift skapar ett eget litet universum befolkade av några av Englands mest fascinerande författare och personligheter från en av den engelska litteraturens storhetstider. Det är sinnrikt och vackert, en verklig läsupplevelse. Och ja, texterna är, som sig bör i det här fallet, på engelska.

The Comet of 1797

Sofie Proos

