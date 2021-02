Björn Sandmark: Högerpopulister är vinnare på sociala medier

På något vis verkar det som om den globala medieoffentligheten kommit till en brytpunkt.

Under tiotalet har sociala medier på vissa sätt och för många grupper kommit att konkurrera ut traditionella medier, som dagstidningar och TV/radio. För oss som kommer ihåg hur TV slog igenom med fler kanaler än en enda på slutet av sextiotalet och senare Internet under nittiotalet går det att se vissa likheter. Det nya mediet blir centrum för allas intresse. Sedan kommer det ofrånkomligen till en sorts höjdpunkt och det lugnar ner sig, nyheten blir en i mängden.

Kalabaliken i Washington i början av januari är andra bättre lämpade att kommentera än jag. Men när Twitter stänger Trumps konto för att det inte ska användas för att uppmana till nytt våld har något hänt som kommer att få långtgående konsekvenser. Trumps svar är att han ska starta en egen plattform – och så kanske det blir. Men den samlade kraften som nästan 90 miljoner följare har på Twitter (själv har jag 4000) kommer aldrig mer att bli möjlig. Även om han skapar en plattform med 40-50 miljoner följare kommer den att vara en egen bubbla för dem som redan är frälsta, om än stor.

Populismen från höger har varit den som främst dragit nytta av de sociala mediernas genomslagskraft, avläsbart också i dess obestridliga framgångar på senare år; Front National i Frankrike, Putins påverkan på europeiska högerpartier, Brexit och Trump. Men uppenbarligen är det presidenten, snarare än kejsaren, som är naken, eller som Bob Dylan skrev för många år sedan: ”Even the presient of the United States sometimes have to stand naked”.

Hela denna utveckling är givetvis också ett utslag av postmodernismen. Var och en skapar sin egen sanning. Ett lokalt exempel på detta i Dala-Demokraten som jag själv blev inblandad i var när jag tidigare i höstas hörde litteraturvetaren Johan Lundberg prata i radio om sin bok ”När postmodernismen kom till Sverige”.

Jag blev irriterad på ett par formuleringar och skrev en krönika om det här. Den publicerades först ett par månader senare, så den direkta kopplingen till radioprogrammet försvann, men det blev en välkommen anledning för Lundberg att starta ett storgräl först på Facebook och sedan på Twitter på en, ska vi säga, ganska låg nivå. Ganska snart blandade sig också Bulletin-medarbetaren Ivar Arpi in i diskussionen och det blev omöjligt att föra ett samtal.

I min värld skulle det rimliga vara att publicera en replik i tidningen, som man hinner tänka igenom innan man trycker på knappen. Men det handlar inte om sakfrågan, utan om att skapa en känslostorm bland sina anhängare på sociala medier oavsett vad som är sant eller inte. Så det är onekligen en ödets ironi att just kritiker av postmodernismen, som Johan Lundberg och Ivar Arpi, är de som gör sig till representanter för postmodernismens allra lägsta funktioner. Den som är utan skuld kastar första stenen.

Det gäller förstås också mig.

Björn Sandmark, teaterchef, kulturskribent, författare