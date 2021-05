Björn Sandmark: Känslor styr debatten i sociala medier

Ett tag såg det ganska mörkt ut. Trumps retorik slog igenom på bred front i USA och den amerikanske presidenten drog sig inte för att gång på gång ljuga för hela folket för att nå sina mål. Han var inte först med detta, men hans agerande fick störst konsekvenser hittills. Samtidigt blev det synligt att den överenskommelse som funnits om vad som är fakta och vad som är fejk inte längre fanns.

När började denna upplösning av tidigare fasta värden? Egentligen har det alltid funnits en viss typ av offentlig lögn som haft syftet att fungera som propaganda på olika sätt.

Redan de gamla grekerna, som man brukade säga förr i tiden, insåg att man måste strukturera idéer, fakta och sätt att kommunicera. Aristoteles formulerade tre storheter; Ethos (auktoritet), Logos (förnuftsargument) och Pathos (känsloargument) som alla är nödvändiga för en trovärdig kommunikation.

Så här dags börjar Du som läsare kanske ana vart åt det lutar?

Det är nog ingen särskilt långsökt slutsats att dessa kategorier förskjutits under senare år, närmare bestämt sedan sociala medier gjorde entré i den offentliga debatten. Så länge det bara fanns ”gammelmedia” det vill säga tidningar med utgivningsbevis och radio/TV med seriösa redaktioner fanns ett tydligt ethos hos utgivarna.

Det fanns förstås knäppgökar som ville nå ut via medierna redan på 1900-talet, men spridningen var inte så stor. Om man fick in en korkad insändare i halvåret fick man vara nöjd. Idag kan vilken dårfink som helst, och många av dem har oväntad energi, starta bråk och ifrågasätta självklarheter på nolltid via Twitter eller Facebook.

I korthet – de seriösa medierna (med ethos) stödde också en världsbild med logos, och som förhöll sig till logos i ganska hög utsträckning. Undantag fanns. Innan sociala medier fanns stod inte sällan kvällspressen för skandaliserande journalistik, en tendens som förändrats till det bättre på senare år.

Idag är det lika ofta Sveriges Radio, Dagens Nyheter, eller Svenska Dagbladet för att ta några aktuella exempel under våren, på seriösa medier som velat konkurrera med de sociala mediernas starka fokus på pathos – känslomässig argumentation.

Och det är egentligen hit jag vill komma. För att förklara det uppskruvade debattklimatet och den ibland hysteriska politiska diskussionen är den enkla slutsatsen att sociala medier har tvingat fram en förskjutning från logos till pathos. Från förnuftig argumentation till känslomässig sådan.

Sociala medier är en perfekt plats att uttala sig med pathos och piska upp stämningen. Här finns inga petiga redaktörer som tvingar till eftertanke eller till att skriva om. På några timmar kan vilken skitfråga som helst få fullständigt orimliga proportioner. För att använda ordets adjektivform kan man säga att det faktiskt är patetiskt. Aristoteles skulle varit ganska förvånad tror jag.

Björn Sandmark, teaterchef, kulturskribent, författare, krönikör