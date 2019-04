Gunnar kan få vänta i en och en halv timme när skolskjutsen släppt av på skolan: ”Inte så kul men jag har blivit van”

Under torsdagskvällen hölls en medborgardialog i församlingshemmet i Bjursås. Förutom allmänhet fanns också regionsrådet Ulf Berg (M), Dalatrafiks förvaltningschef Bengt Benjaminsson, Harriet Sjögren från skolförvaltningen och oppositionsrådet Jonas Lennertsson (S) på plats.

Mötet var initierat av Bjursåsbon Per-Erik Rapp, som efter ett inlägg på Facebook såg att kollektivtrafiken och skolskjutsen var en het fråga i Bjursås och i byarna runtomkring.

– Jag gjorde en snabb undersökning och fick många synpunkter och förslag till förbättringar. Jag ville ta det vidare och kallade till det här mötet. Kommunikationen är viktig för att våra orter ska fortsätta vara intressanta, säger Per-Erik.

En fråga som dök upp direkt handlade om skolskjutsarna. Gunnar Nykvist, 14 år, bor i Sörskog och åker skolskjuts varje dag till högstadiet i Bjursås.

– Jag kommer till skolan 45 minuter innan skolan börjar. På måndagar har vi sovmorgon och då får vi sitta en och en halv timme och vänta, säger han.

Gunnar har åkt skolskjuts sedan han började grundskolan. Från och med fjärde klass har han kommit minst 45 minuter tidigt till skolan varje dag.

– När vi gick i mellanstadiet var skolan stängd när vi kom. Då satt vi ute och väntade. På vintern gick vi ibland in i värmestugan vid hockeyplan för att värma oss. På högstadiet öppnar skolan tidigare. Det är inte så kul att få vänta, men jag har blivit van, säger Gunnar.

Att få skjuts till skolan på annat sätt är inte aktuellt.

– Vi bor vid hållplatsen längst bort. Om jag slutar åka är jag rädd att den dras in, säger han.

Enligt Bengt Benjaminsson förhåller sig Dalatrafik till skolskjutsreglementet.

– Där står det att det är ok att vänta i upp till 45 minuter. Vi för in det i vårt planeringsverktyg och gör sedan justeringar. Nu tittar man på att införa en väntetid på max 30 minuter per dag och då får vi nya planeringsförutsättningar. En förhoppning är att det kan ske redan till höstterminen.

Han menar också att det inte bara kan vara skolorna som ska styra över när eleverna börjar på morgonen.

– Det handlar om vad som är rimligt. Kanske kan skolan börja 7.45? säger Bengt Benjaminsson.

Ulf Berg berättar att Region Dalarna har ett sparkrav på 55 miljoner.

– Det är grunden till det här. Vi måste planera skolskjutsarna på ett bättre sätt. Det är en tuff utmaning, säger Ulf Berg.

Han fick medhåll från Jonas Lennerthson.

– Kommunen har tryckt på för att spara pengarna. Det gick fort i höstas och kommunikationen hann inte fram så vi kunde göra ett vettigt schema. De som planerar ska ha mandat att ta beslut, säger han.