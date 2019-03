FRG hade viktig roll vid skogsbranden i Torgås – nu expanderar de över kommungränsen

Under skogsbranden i Juli månad i Torgås, Malung-Sälens kommun, blev Frivilliga Resursgruppen (FRG), en viktig resurs under brandbekämpningen. Sammantaget gjorde de 3500 timmar under två veckor som branden pågick.

– Redan tidigt fick vi frågan om vi kunde hjälpa till och det gjorde vi och även från andra kommuner kom de till Torgås, berättar Ami Dahlman, ledare för FRG i Vansbro.

Nu kommer den lokala föreningen i Vansbro att växa över kommungränsen och även ta ansvar för uppdraget i Malung-Sälens kommun.