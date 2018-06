Polisen om lastbilsolyckan: "Troligtvis ett sjukdomsfall"

SOS Alarm fick uppgifter klockan 14.51 om att en lastbil kraschat in i ett träd i Morgårdshammar.

– Det är den här lastbilen med släp som kom in ifrån centrala Smedjebacken och det är troligtvis ett sjukdomsfall. Föraren har inte bromsat in i korsningen, kört rakt igenom in och tagit ett halvvarv på gräsmattan här och landat nere i diket mot trädet, säger Johan Gustavsson

Det blev inga personskador i olyckan.

– Nej, det var rena turen. Det fanns ju ingen som gick på trottoaren här. Det var några längre upp på vägen. Några personbilar hade han framför sig som han nästan kom ifatt och körde på.

Föraren till lastbilen klarade sig också undan skador. Just nu är bärgarna på väg för att föra undan lastbilen, enligt polisen kommer det dröja ungefär en och en halv timme innan trafiken är igång igen som vanligt.

