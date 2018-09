Tonåring filmade samlag med flicka och spred sedan filmen – döms nu för flera brott

Tonårspojken i fråga är bosatt i södra Dalarna. Vid ett par tillfällen i februari och mars i år har han haft samlag med en flicka som var under 15 år, på en plats i södra Dalarna. Under ett av samlagen filmade pojken och skickade sedan filmen vidare till flera andra personer via bild- och textappen Snapchat.

Pojken själv har uppgett att han haft samlag med flickan men att detta var frivilligt och att detta inte var brottsligt, med tanke på att åldersskillnaden mellan dem inte är speciellt stor. Däremot förnekar pojken att han filmade ett av samlagen och därmed förnekar han samtliga brott som han döms för.

Falu tingsrätt anser att utredningen visar att pojken har filmat samlaget och sedan spridit filmen vidare till flera personer via Snapchat. Detta bevisas bland annat genom ett förhör med en IT-forensiker som har undersökt den mobiltelefon som har beslagtagits från tonårspojken.

I och med att tingsrätten anser det vara bevisat att pojken filmat samlaget med en minderårig flicka, när han visste om att hon var under 15 år, så har han även gjort sig skyldig till barnpornografibrott. När han sedan spridit filmen vidare har han gjort sig skyldig till grovt förtal samt olaga integritetsintrång.

Tingsrätten köper inte pojkens invändning om åldersskillnaden mellan honom och flickan och anser att "deras dåvarande relation inte kan anses vara av sådant slag att den kan medföra ansvarsfrihet" och att gärningen därmed inte kan anses vara straffri.

Falu tingsrätt dömer pojken till 45 timmars ungdomstjänst för sexuellt utnyttjande av barn, olaga integritetsintrång, grovt förtal samt barnpornografibrott. Dessutom ska han betala 42 000 kronor i skadestånd till flickan samt 800 kronor till Brottsofferfonden.

Efter händelserna mellan pojken och flickan skrev en kamrat till pojken flera meddelanden via Snapchat till flickan för att försöka hindra henne från att berätta för polisen om händelserna med pojken. Kamraten, även han en tonårspojke från södra Dalarna, har vidgått att han skickade meddelandena till flickan men att han inte förstod att detta kunde vara olagligt.

Tingsrätten anser att konversationen dem emellan visar att kamratens syfte med meddelandena var att påverka flickan så att hon skulle säga saker till polisen som var förmånliga för pojken. Tingsrätten anser att det inte står några uttryckliga hot, men att det uttalas ett underförstått hot och att kamraten därmed har begått ett brott.

Tingsrätten dömer kamraten till ungdomsvård för ringa övergrepp i rättssak. Även han ska betala 800 kronor till Brottsofferfonden.