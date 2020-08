Bländande förstahalvlek när Brage tog sig upp på vinnarspåret igen: "Fick väl lite islossning"

Det var en van målskytt och en mindre van som visade vägen för Brage när laget snabbt tog kommandot mot Trelleborgs FF.

Leonard Pllana gjorde sitt fjärde mål för säsongen när han efter drygt tio minuter slog in retur, när TFF-målvakten Hampus Nilsson inte kunde hålla Bantu Mzwakalis distansskott.

Sydafrikanen Mzwakali, som gjorde sin femte match från start, var väldigt aktiv från sin vänsterkant i inledningen av matchen och skapade lägen både för sig själv och sina lagkamrater.

Bara tre minuter efter ledningsmålet var det dags för en något mindre notorisk målskytt att kliva in i handlingen. Kristian Andersen skruvade in en frispark från höger och högst av alla framför målet kom Brages mittback Alexander Zetterström, som kunde knoppa in 2–0.

Det var Zetterströms sjätte mål på snart 100 matcher i Bragetröjan, och det tredje i superettan.

Hörnor var för övrigt ett farligt anfallsvapen för IK Brage i den här matchen och laget var nära flera gånger i den första halvleken.

3–0 kom också, men inte på hörna utan på en fin passning in i straffområdet från Kristian Andersen till Leonard Pllana, som med ett distinkt avslut skickade in bollen i nät för femte gången den här säsongen.

Pllana hade kunnat göra något mål till i den första halvleken, där Brage kom i våg efter våg och spelade ut Trelleborg fullständigt.

– Det är det vi vill göra hela tiden, och vi fick väl lite islossning i dag, säger Bragetränaren Klebér Saarenpää.

– Det är skönt att killarna äntligen får bevisa att de kan få ut det och få en slutprodukt av allt vi gör. Jättebra.

I den andra halvleken orkade inte Brage hålla samma fart i offensiven, inte samma tryck på mittfältet och inte samma skärpa i defensiven. Trelleborg jämnade ut spelet, kom igenom några gånger och hade några vassa avslut.

Men Brages seger var aldrig hotad.

– Vi får en match som är en bra resa. Vi behöver inte slåss in i det sista med näbbar och klor. Vi kan gå runt på lite folk och det var länge sen vi hade en sån match. Det får vi igen mot Västerås om tre dygn, säger Kleber Saarenpää.

Efter förlusten borta mot Jönköpings Södra och 1–1 hemma mot Akropolis, tog Brage en skön trepoängare igen. En seger som dessutom gör att laget är tillbaka på fjärde plats i tabellen, och med kontakt med topplagen, när en tredjedel av serien är spelad.

Om Brage spelar som man gjorde i den första halvleken mot Trelleborg har laget alla förutsättningar att hänga med i toppstriden.

Matchfakta / Superettan

IK Brage–Trelleborgs FF 3–0 (3–0)

Mål: 1–0 (11) Leonard Pllana, 2–0 (14) Alexander Zetterström (Kristian Andersen), 3–0 (22) Leonard Pllana (Kristian Andersen).

Brages lag: Adrian Engdahl – Alexander Ekblad, Mattias Liljestrand, Alexander Zetterström, Lukas Hiltunen (Pontus Hindrikes, 73) – Bantu Mzwakali (Noa Williams, 73), Oscar Lundin, André Kamp, Nikita Kashaev (Karl Johansson, 90) – Kristian Andersen (Carlos Garcia, 80), Leonard Pllana (Pontus Jonsson, 80).

Varningar, Brage: Leonard Pllana, Oscar Lundin. Trelleborg: Mouhammed-Ali Dhaini, Erik Andersson.

Domare: Fredrik Hansson.