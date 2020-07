Blev Miss Li, tog VM-brons, tvingades sluta – här är alla flicktrupper på Elitlägret 1989–2018

49 – de fetade namnen – blev elitspelare, alltså spelade minst i Elitettan som startade 2013. Norrettan och Söderettan, som fanns dessförinnan, räknas inte.

Precis som på herrsidan ryms också, bland de 480 spelarna, en hel del personer som gick vidare och blev framstående i andra idrotter.

Har vi missat något? Hör av dig på mejl till markus.josefsson@dt.se!

1989:

Jonna Hellman, IFK Ludvika, Linda Olsson, IFK Ludvika, Lena Hellstrand, IFK Ludvika, Ylva Landkvist, IFK Grängesberg, Camilla Hedin, IFK Grängesberg, Annika Karlkvist, IFK Grängesberg, Åsa Fredriksson, Korsnäs, Ulrika Engström, Korsnäs, Elisabeth Sjöö, Slätta, Ulla-Karin Norin, Slätta, Sara Isacsson, Falu BS, Helena Windahl, Vansbro, Eva-Lotta Andersson, Ornäs, Anna-Linh Stenqvist, Saxdalen, Maria Nilsson, Dala-Järna, Mikaela Nissas, IFK Ore.

Ledare: Eva-Lena Arnberg, Lars Åslund.

Åsa Fredriksson blev uttagen till fortsättningsläger av SvFF.

1990:

Diana Gullarbergs, IFK Ludvika, Christina Nilsson, Malung, Lisa Hagberg, Malung, Malin Johansson, Malung, Helena Edvardsson, Slätta, Susanne Gudmundsson, Nornan, Sara Norenius, Dala-Järna, Jenny Andersson, Smedjebacken, Linda Andersson, Smedjebacken, Ann-Sofie Grund, Oxberg/Älvalen, Maria Andersson, Malung, Karin Pettersson-Vennberg, Gagnef, Annika Enblom, Slätta, Louice Broberg, Falu BS, Carina Linder, Skogsbo, Anna-Lena Back, Boda.

Ledare: Åsa Thomér, Borlänge, Bertil Rosén, Ludvika.

1991:

Maria Johansson, Stora Tuna, Helena Östlund, Stora Tuna, Anna Beicher, Stora Tuna, Johanna Enström, Skogsbo, Sandra Pettersson, Skogsbo, Åsa Yngvesson, IFK Mora, Ida Holmberg, IFK Mora, Lotta Thunberg, IFK Mora, Ewa Wallin, Oxberg/Älvdalen, Maria Weabråten, Oxberg/Älvdalen, Caroline Johansson, IFK Rättvik, Annilie Bysell, Öna, Linda Wångmar, IFK Ludvika, Marina Ahlström, Boda/Ore, Katrin Henninger, Sundborn, Lisa Andersson, Ornäs.

Ledare: Yvonne Lindkvist, Sundborn, Åsa Thomér, Borlänge.

1992:

Sofia Jonsson, Dala-Järna, Anna Glader, IFK Ludvika, Linda Andersson, Färnäs, Jenny Karlsson, Kvarnsveden, Lisa Lundin, Kvarnsveden, Karin Boström, Kvarnsveden, Susanna Eriksson, Smedjebacken, Jenny Robertsson, Smedjebacken, Tove Färje, Skogsbo, Anna Berg, Skogsbo, Maria Larsson, Skogsbo, Åsa Söder, Skogsbo, Karin Byström, Skogsbo, Ingela Johamsson, Skogsbo, Signe Pedersen, Skogsbo.

Ledare: Lars Åslund, Yvonne Henniger.

Åsa Söder uttogs till ett av All Star Team-lagen.

1993:

Sara Lindström, Kvarnsveden, Malin Jonasson, Kvarnsveden, Lena Eriksson, Malung, Sofia Eriksson, Malung, Jessica Friberg, IFK Ludvika, Pernilla Grenehag, IFK Ludvika, Linda Larsson, Bullermyren, Maria Torstensson, Bullermyren, Maria Tjäder, Bullermyren, Lena Lindblå, Grycksbo, Ida Brithsell, Långshyttan, Emma Danielsson, Ornäs, Ulrika Freby, Brage, Carolina Cantz, Orsa, Sofia Sundkvist, Falu BS, Camilla Nilsson, Dala-Järna.

Ledare: Hubert Ekvall, Gagnef, Maria Källström, Borlänge.

1994:

Susanne Dahlin, Smedjebacken, Gabriella Ludvigsson, Smedjebacken, Cicilia Dalgärde, Ornäs, Camilla Dalgärde, Ornäs, Linda Granlund, Ornäs, Caroline Eriksson, Ornäs, Therese Bergman, Ornäs, Malin Eriksson, Kvarnsveden, Mia Granås, Kvarnsveden, Malin Eriksson, Säter, Mia Hansson, Malung, Lotta Svedberg, Bjursås/Grycksbo, Malin Nykvist, Hälsinggården, Malin Hultdin, Brage, Karin Wallén, Leksand, Annelie Grubb, Oxberg/Älvdalen.

Ledare: Lars Åslund, Falun, Carl Fredrik Scherling, Borlänge.

1995:

Jessica Persson, IFK Ludvika, Linda Hedkvist, Sofia Ehn, Skogsbo, Sara Ståhlberg, Skogsbo, Malin Andersson, Skogsbo, Jessica Rönningen, Falu BS, Caroline Jarlsgård, Näs, Anna Johansson, Gustafs, Helena Eklund, Ornäs, Anna Berglund, Ornäs, Maria Erlandsson, Färnäs, Jenny Silander, Färnäs, Maria Johansson, Malung, Charlotte Bäck, IFK Grängesberg, Kristin Gropgården, IFK Rättvik.

Ledare: Stefan Silfverlin, Ludvika, Johanna Hellman, Ludvika.

1996:

Maja Ollas, IFK Rättvik, Elinor Westlund, Forssa, Jenny Söderström, Ornäs, Sanna Österberg, Säter, Hanna Andersson, Jennie Bylund, Martina Adamsson, Bjursås/Grycksbo, Johanna Hedlund, Nyhammar, Åsa Juvas, Maria Danielsson, Leksand, Erica Eriksson, Malung, Sofia Eriksson, IFK Grängesberg, Helena Lundkvist, Falu BS, Liselott Bergman, Gunilla Fyhr, båda Orsa, Sofie Svanström, Avesta DFK.

Ledare: Stig Sahlander och Lars Åslund, Falun.

1997:

Erika Johansson, Ornäs, Erica Uhlgren, Ornäs, Johanna Waaker, Ornäs, Malin Palmestedt, IFK Mora, Linda Hellström, IFK Mora, Linda Carlsson, Forssa, Hanna Hedén, Forssa, Lovisa Grönqvist, Forssa, Sofia Nystedt, Nyhammar, Sofia Seppäle, Nyhammar, Linnea Larsen, IFK Ludvika, Veronica Enström, Nås, Anna Hindemo, Smedjebacken, Emma Kronberg, IFK Grängesberg.

Ledare: Stefan Silfverlin, Anette Lerström.

Johanna Waker och Emma Kronberg blev uttagna till All Stars-lagen.

1998:

Eva Fredholm, Forssa, Frida Löfgren, Forssa, Thilda Söderström, Forssa, Maria Sandin, Forssa Madelene Göras, Forssa, Jessika Eriksson, Forssa, Caroline Rieem, Forssa, Maria Theander, Forssa, Sara Arvidsson, Forssa, Evelina Engqvist, Säter, Elin Haag, Slätta, Sofia Prans, Gagnef, Jenny Friberg, IFK Ludvika, Caroline Johansson, Ornäs, Anna Eriksson, IFK Mora.

Ledare: Lars Åslund, Stig Sahlander.

Madelene Göras uttogs till All Stars Team och vidare till ett uppföljningsläger för flicklandslaget i Katrineholm 4–6 augusti.

1999:

Anna Ingrids, Dala-Järna, Hanna Tallskog, Dala-Järna, Sofia Carlsson, Forssa, Sanna Larsson, Forssa, Fanny Lövgren, Forssa, Ida Hinders, Korsnäs, Kristina Jorborg, Korsnäs, Susanna Sjögren, Korsnäs, Emma Enström, Leksands IF, Emma Westholm, Leksands IF, Josefin Yngvesson, IFK Ludvika, Hanna Wärman, Malung, Karin Ohlin, Malung, Hanna Zettergren, IFK Mora, Bodil Sjans, Ornäs, Maria Nordin, Smedjebacken.

Ledare: Jessica Lagerqvist, Marie Gustafsson.

Bodil Sjans, Emma Westholm och Hanna Wärman blev uttagna till All Star Team. Sjans och Westholm blev uttagna till kommande landslagsuttagningar.

2000:

Lisa Emanuelsson, Dala-Järna, Kristin Ek, Anna Backlund, Jennie Norman, Madeleine Back, Malin Eljans, Hodda Sheikhnur, Sofia Berglund, Linda Csagola, alla Falu BS, Jenny Stenberg, Sara Bergström, båda Forssa, Lisa Svensson, Emelie Andersson, IFK Ludvika, Elin Johansson, Malung, Johanna Almén, Marie Salmons, båda Nyhammar.

Ledare: Stefan Silfverlin, Stefan Stenkvist och Calle Scherling.

Jenny Stenberg blev uttagen till All Star Team samt till kommande landslagsuttagningar.

2001:

Ida Ohlsson, Forssa, Sara Damberg, Stora Tuna, Emma Larsson, Näs, Tone Lillevold, Forssa, Sandra Groth, Stora Tuna, Angelica Söderlund, IFK Grängesberg, Maria Lindberg, Gagnef, Malin Hedman, Forssa, Johanna Wiberg, Forssa, Kicki Forsberg, Gagnef, Lina Hansson, Orsa, Camilla Blomqvist, Säter, Angelica Bengtsson, Forssa, Ingrid Skogqvist, Falu BS, Anna Nykvist, Falu BS, Kristin Fors, Falu BS.

Ledare: Joakim Wredelius, Tony Ohlsson.

Anna Nykvist blev uttagen som reserv till All Star Team.

2002:

Evelina Persson, Säter, Emelie Jansson, Säter, Cecilia Hellsten, Bullermyren, Jennifer Jonasson, IFK Ludvika, Johanna Lundén, Forssa, Karin Lissel, Forssa, Hanna Haraldsson, Gagnef, Johanna Nord, Leksands IF, Viktoria Ericols, Falu BS, Tina Heurlin, Falu BS, Lisa Backlund, Falu BS, Anette Lundin, Falu BS, Anna Renström, Falu BS, Ylva Olofsson, Falu BS, Kaltrina Breznica, Falu BS, Josefin Aspling, Falu BS.

Ledare: Ingrid Högvall, Siljansnäs, Stefan Nilsson, Falun.

Jennifer Jonasson, Tina Heurlin och Viktoria Ericols blev uttagna i All Star Team.

2003:

Emma Lundin, Forssa, Sara Eriksson, Islingby, Lina Hellsten, Islingby, Jennie Nordqvist, Islingby, Jennifer Selin, Islingby, Sandra Friberg, Islingby, Jenny Danielsson, Islingby, Sofi Forsman, Islingby, Frida Siversen/Ljung, Kvarnsveden, Malin Sakskilde, Kvarnsveden, Petra Larsson, Ornäs, Hanna Alm, Bullermyren, Hanna Grundström, Säter, Josefin Källström, Säter, Emma Stenberg, Dala-Järna, Johanna Stenberg, Dala-Järna.

Ledare: Stefan Silfverlin, Ludvika, Jessica Lagergren, Saxdalen, Calle Scherling, Borlänge.

Petra Larsson blev uttagen till All Star Team.

2004:

Sofie Röst, Ornäs, Julia Bhy, Ornäs, Alma Hanser, Korsnäs, Ida Bentzer, Korsnäs, Linda Holback, IFK Mora, Johanna Jansson, IFK Mora, Karolina Hedberg, Dala-Järna, Sofie Berglund, IFK Rättvik, Mikaela Göras, Forssa, Elza Jensen, Forssa, Sandra Johansson, Forssa, Sofia Lönnberg, Forssa, Annelie Andersson, Forssa, Anna Sundin, Slätta, Joanna Snell, Slätta, Amanda Johansson, IFK Hedemora.

Ledare: Tony Ohlsson, Borlänge, Erika Bergman, Säter, Mona Norling, Hedmora.

Mikaela Göras, Julia Bhy och Ida Bentzer blev uttagna till All Star Team.

2005:

Emmy Danielsson, Dala-Järna, Susanne Eriksson, Dala-Järna, Emma Källberg, Falu BS, Erika Andersson, Falu BS, Jennifer Strömberg, Kvarnsveden, Emelie Bergstrand, Kvarnsveden, Michaela Hermansson, Kvarnsveden, Fredrika Eriksson, IFK Hedemora, Amanda Axner, Forssa, Sanna Hansson, Forssa, Maja Sundqvist, Forssa, Ida Lundin, Forssa, Elin Danielsson, IFK Rättvik, Shpresa Iseni, IFK Rättvik, Emma Hult, Islingby, Alexandra Fröding, Avesta DFK.

Ledare: Stefan Nilsson, Falun, Ingrid Högvall, Siljansnäs, Tord Bergstrand, Borlägne.

All Star Team-matcher spelades inte.

2006:

Jessica Perrault, IFK Hedemora, Isabell Sundén, Korsnäs, Lovisa Axellie, Korsnäs, Ottilia Rasimus, Korsnäs, Hannah Arnberg, Ornäs, Sara Carlsson, Stora Tuna, Johanna Arnberg, Gustafs, Klara Myrén, Matilda Sundström, Forssa, Madelene Wåhlström, Forssa, Lisa Eljans, Falu BS, Vida Zolgarnian, Slätta, Elin Nyman, Leksands IF, Cecilia Östberg, Leksands IF, Denise Sundberg, Tunabro, Maja Jöhnemark, Tunabro.

Ledare: Jessica Lagergren, Saxdalen, Peter Lundin, Falun, Mikael Hallberg, Falun.

2007:

Kimberly Jäderlund, IFK Mora, Therese Sundby, IFK Mora, Matilda Bergqvist, Korsnäs, Frida Ekervik, Brage, Jenny Landström, Malung, Isabell Nyhlén, Malung, Josefin Löfgren, Forssa, Lovisa Reuterborg, Slätta, My Holgersson, Ornäs, Elin Benjaminsson, Ornäs, Hanna Lindqvist, Skogsbo/Avesta, Matilda Kihlström, Smedjebacken, Johanna Johansson, IFK Ludvika, Maja Bergqvist, Leksands IF, Julia Roddar, Falu Elit, Hanne Gråhns, IFK Hedemora.

Ledare: Nicklas Rydstrand, Falun, Niklas Blomqvist, Avesta, Mona Henriksson, Hedemora.

2008:

Elin Annerberg, Forssa, Nicole Skoglund, Forssa, Elvira Lindh, Forssa, Elvira Jacobs, Bullermyren, Linnea Lindmark, Leksands IF, Lina Phers, Leksands IF, Olivia Söderström, Leksands IF, Sofia Wikström, Kvarnsveden, Linnea Hane, Stora Tuna, Lovisa Bergman, Kvarnsveden, Julia Lind, Säter, Sara Evenius, Bullermyren, Malin Gustavsson, Leksands IF, Frida Nyström, Leksands IF, Evelina Morén, Dala-Järna, Ann-Sofie Österberg, Säter.

Ledare: Stefan Nilsson, Falun, Ingrid Högvall, Leksand, Tord Bergstrand.

2009:

Lina Persson, Kvarnsveden, Ida Nilsson, Kvarnsveden, Hannah Grytegård, Kvarnsveden, Rebecka Netterman, Kvarnsveden, Jenny Bergqvist, Leksands IF, Johanna Lagus, Leksands IF, Fanny Niglis, Bullermyren, Maria Eriksen, Bullermyren, Josefin Zandén, Slätta, Caroline Zandén, Slätta, Sara Marklund, Slätta, Maja Kihlström, Smedjebacken, Lovisa Gustavsson, IFK Hedemora, Lovis Rosén, Avesta, Jenny Runnqvist, IFK Mora, Josefin Mäki, Avesta.

Ledare: Niklas Blomqvist, Avesta, Johanna Enström, Avesta, Leif Fjägerås, Säter.

2010:

Caroline Hermansson, Kvarnsveden, Elin Järnberg, Kvarnsveden, Asrin Dewari, Kvarnsveden, Ellinor Eriksson, Kvarnsveden, Lina Hurtig, Avesta, Josefin Johansson, Avesta, Ida Fjägerås, Säter, Chantell Sundström, IFK Ludvika, Lisa Rengärde, IFK Mora, Elin Beronius, IFK Mora, Lydia Davidsson, IFK Mora, Sofia Wesselgård, Slätta, Josefin Åkerlund, Slätta, Erika Funk, Slätta, Emma Larsson, Smedjebacken, Sofie Nordkvist, Smedjebacken.

Ledare: Anders Jonasson, Ludvika, Stefan Silfverlin, Ludvika, Rebecca Rudner, Falun.

2011:

Fanny Allansson, Korsnäs, Fanny Grundell, IFK Ludvika, Johanna Axfeldt, Avesta, Elin Zöllner Wohlfart, Avesta, Sandra Törnqvist, IFK Våmhus, Ellinor Berling, IFK Mora, Matilda Eklund, Falu BS, Ulrika Gustavsson, Forssa, Ida Olsson, Dala-Järna, Malin Johansson, Tunabro, Fanny Lång, Kvarnsveden, Dalia Edfeldt Ljung, Kvarnsveden, Isabell Holmgren, Kvarnsveden, Josefin Gillström, Ida Fallgren, Kvarnsveden, Tyra Kajgård, Kvarnsveden.

Ledare: Mats Källberg, Falun, Lars Blondin, Falun, Krister Lindvall, Falun.

2012:

Hanna Sköld, Avesta, Elvira Bergman, Dalkurd, Wilma Nilsson, Forssa, Madeleine Ekengren, Gustafs, Lisa Lind, Gustafs, Elvira Olsson, Gustafs, Alma Sand, Gustafs, Lovisa Ullgren, Gustafs, Madelene Kastemyr, Korsnäs, Emelie Sjökvist, Korsnäs, Beatrice Gärds, Kvarnsveden, Elin Persson, Kvarnsveden, Natalie Forslund, Smedjebacken, Johanna Grelsson, Smedjebacken, Moa Olsson, Vansbro, Alexandra Simonsson, Östansbo.

Ledare: Hans Liljenborg, Falun, Åsa Bergstrand, Avesta, Rebecca Rudner, Falun.

2013:

Clara Lönntorp, Forssa, Sara Berglund, Forssa, Emma Silverstam, Forssa, Hanna Karlsson, Forssa, Elise Gummås, IFK Mora, Klara Gottberg, IFK Mora, Linnea Gustavsson, Smedjebacken, Linn Pousette, Siljansnäs, Matilda Svanberg, Säter, Martina Granberg, Säter, Ida Eriksson, Säter, Emelie Hammarström, Slätta, Lovisa Lennartsson, Kvarnsveden, Alexandra Kaustinen, Kvarnsveden, Lova Lundin, Kvarnsveden, Lovisa Bjurell, Kvarnsveden.

Ledare: Hans Liljenborg, Falun, Eva Rehnström, Falun, Leif Fjägerås, Säter.

2014:

Nora Jacobsson, Avesta Skogsbo DFK, Tilda Jacobsson, Avesta Skogsbo DFK, Izabella Lundqvist, Avesta Skogsbo DFK, Jenny Tollsten, Avesta Skogsbo DFK, Milda Andersson, Dala-Järna, Moa Gustafsson, Forssa, Caroline Hjärtfors, Forssa, Emma Lindén, Forssa, Lisa Svarfvar, Forssa, Louise Gustavsson, IFK Ludvika, Matilda Haglund, IFK Ludvika, Moa Göras, Kvarnsveden, Felicia Karlsson, Kvarnsveden, Jenny Wahlén, Svärdsjö, Wilma Sundström, Säter, Fanny Eriksson, Öna.

Ledare: Anna Ericson, Mora, Jimmy Linnér, Falun, Dennis Brodd-Reijer (mv-instruktör), Gagnef.

2015:

Ebba Andersson, Bullermyren, Nora Uhlbäck, Bullermyren, Clara Östlind, Bullermyren, Sandra Vestas, Dala-Järna, Joanna Söderlund, Falu BS, Karin Winka, Falu BS, Ida Eliasson, Gustafs, Elvira Erlands, Gustafs, Mathilda Kaustinen, Gustafs, Lina Tollsten, IFK Hedemora, Josefin Svarfvar, Kvarnsveden, Hanna Töpfer, Kvarnsveden, Johanna Östgård, Kvarnsveden, Alicia Ingesson, Elsa Rendalen, Ornäs, Alice Eriksson, Sundborn.

Ledare: Torbjörn Westerloui, Falun, Jesper Folkeson, Ludvika, Åsa Wiklund, Falun.

2016:

Ella Wigert, Avesta, Hanna Bergh, Bullermyren, Martina Björklund, Bullermyren, Maja Cedergren, Bullermyren, Emilia Thögersen, Dala-Järna, Fanny Lindgren, Falu BS, Elin Ljunglund, Falu BS, Matilda Jakobsson, Grycksbo, Alma Gustavsson-Zetterlund, IFK Ludvika, Amanda Haggårds, Kvarnsveden, Tova Lundén, Kvarnsveden, Alva Lundin, Kvarnsveden, Tuva Ottosson, Kvarnsveden, Anna Gisslén Vikström, Mockfjärd, Julia Langörgen, Ornäs, Hanna Eriksson, Smedjebacken.

Ledare: Michael de Wit, Borlänge, Ulf Hedlund, Dala-Floda, Calle Jungsbo, Borlänge.

2017:

Matilda Carter, Falu BS, Lova Liljenborg, Falu BS, Ida Wolff, Falu BS, Alma Röhnisch, IFK Hedemora, Vanja Andersson, Kvarnsveden, Emma Holmberg, Kvarnsveden, Abyan Ahmed Ilmi, Kvarnsveden, Elvira Ingmarsson, Kvarnsveden, Anna Back Nilsson, Leksands IF, Maja Bengtsson, Malung, Moa Magnusson, Malung, Elina Gustafsson, Ornäs, Johanna Yakoub, Slätta, Hanna Nygren, Smedjebacken, Vendela Ronsten, Smedjebacken, Frida Jacobsson, Torsång.

Ledare: Jenny Andersson, Ludvika, Markus Andersson, Sundborn, Anna Moberg, Leksand.

2018:

Elsa Andersson, Dala-Järna, Frida Halvarsson, Dala-Järna, Alva Larsson, Dala-Järna, Nora Bergman, Falu BS, Tova Grönoset, Grycksbo, Elin Hjelte, IFK Mora, Hilda Forsling, Korsnäs, Felicia Ersson, Kvarnsveden, Amanda Norberg, Kvarnsveden, Astrid Norman, Kvarnsveden, Clara Zettervall, Kvarnsveden, Linn Mattsson, Ornäs, Michelle Persson Arnberg, Ornäs, Jonna Olsson, Torsång, Jennifer Boström, Östansbo, Frida Holmström, Östansbo.

Ledare: Jenny Andersson, Ludvika, Patrik Kähler, Säter, Magnus Bergwall, Ludvika.