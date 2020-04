Blev "The Moose" med Mellon Arena och förde upp Leksand i elitserien – här är höjdpunkterna i Hedbergs karriär

1) Nära att föra Leksands IF till SM-final 1997 – blir fingerskadad

Leksands IF vinner grundserien i elitserien och en 23-årig Johan Hedberg svarar för sin dittills bästa säsong när han slutar på 90,20 i räddningsprocent.

I slutspelet höjer han sig ytterligare en nivå och slutar på 93,50 efter en extremt jämn SM-semifinalserie mot Färjestad.

Första matchen, som avgörs av Andreas Karlsson efter 59.16 i sudden death, är fortfarande den längsta match som har spelats i ett SM-slutspel i ishockey.

I den fjärde matchen, vid ställningen 2–1 i matcher, får Hedberg sedan en spricka i fingret och tvingas kliva av. Clas Eriksson avgör i en ny förlängning.

Leksand leder sedan med 3-0 hemma i Isstadion i avgörande match fem. Men Clas Eriksson kvitterar – och avgör även i denna förlängning med sitt 5–4-mål.

Hedberg avslutar säsongen med att debutera i Tre Kronors mål i aprillandskampen mot Ryssland i Leksands Isstadion.

2) Tar VM-guld med Tre Kronor 1998 – får en tårta i ansiktet

Johan Hedberg gör ett försök att slå sig in i NHL säsongen 1997/98, men skriver därefter ett femårskontrakt med Leksand på grund av att andra dottern Wilma är på väg att födas och återvänder till Europa för VM i Schweiz i maj.

Sverige har inte vunnit VM-guld sedan 1992, men kan nu mönstra en riktig drömuppställning med Mikael Renberg, Mats Sundin och Peter Forsberg som de ledande offensiva spelarna.

Sverige förlorar inte en enda period under hela mästerskapet och vinner med 1–0 i finalserien mot Finland efter mål av Johan Tornberg.

Svensk förstamålvakt är dock Tommy Salo, som väljs in i All Star Team tillsammans med Sundin och Forsberg, och Johan Hedberg, som fyller 25 år under mästerskapet, får nöja sig med att vakta det svenska målet i en match, 4–2-segern mot Schweiz i första gruppspelet – hans blott andra match på fem mästerskapsturneringar med Tre Kronor så långt.

2) Blir "The Moose" med Mellon arena i Pittsburgh 2001

Trots ett femårskontrakt med Leksand blir det bara en säsong innan Johan Hedberg utnyttjar möjligheten att åka tillbaka för att fortsätta jaga en plats i NHL 1999/00.

I mars 2001 kommer chansen.

Med bara omgångar kvar av grundserien är Pittsburghs förstemålvakt Garth Snow ljumskskadad och Jean-Sebastien Aubin och Rich Parent anses inte hålla måttet. Penguins byter till sig Johan Hedberg, som snart ska fylla 28 år, från San Josés farmarlag Manitoba Moose.

Hedberg hinner spela nio matcher i grundserien, vinner sju och spelar till sig en förstamålvaktsplats inför Stanley Cup-slutspelet.

I åttondelsfinalen vinner Pittsburgh mot Washington med 4–2 i matcher. I kvartsfinalen överglänser Hedberg stjärnmålvakten Dominik Hasek när Pittsburgh besegrar Buffalo med 4–3 i matcher, men i semifinalen tar sagan slut när Martin Brodeurs New Jersey Devils vinner med 4–1 i matcher.

"Moose", som publiken skriker när han gör räddning efter räddning, får Hedberg först att tro att han buas ut i hemmaborgen Mellon Arena. Senare varumärkesskyddar han smeknamnet.

4) För upp Leksands IF i elitserien 2005 – i sista matchen i gamla Isstadion

Efter ytterligare en säsong i Pittsburgh byter Johan Hedberg till Vancouver säsongen 2003/04. 2004/05 blir det lockout. Hedberg väljer att återvända till Leksands IF och lanseras som "Drömliraren" när supportrarna skramlar pengar till värvningen.

En axeloperation gör dock att han inte kan debutera förrän strax före nyår. Inledningen är också trevande.

Tillsammans med Montreal-spelarna Francis Bouillon och Michael Ryder samt kompisen Mikael Karlberg blir Hedberg, nu 31, spelaren som i slutändan avgör för Leksand, som besegrar Nyköping med 6–2 i näst sista omgången i kvalserien och därmed för andra gången på tre år tar klivet upp i elitserien.

"Det här är det största jag upplevt som hockeyspelare någon gång. Dagarna mellan Oskarshamns- och Nyköpingsmatchen har varit bland de konstigaste jag varit med om. Jag har längtat så efter den här chansen, att få avgöra på hemmaplan. Det är så oerhört personligt för mig. Jag har suttit på läktaren och sett hur publiken lidit i motgång. Det är alla de människorna jag vill glädja," säger han till Sporten efter matchen.

5) Ny Stanley Cup-resa slutar med final 2012 – bildar målvaktspar med Brodeur

Efter succén med Leksands IF letar Johan Hedberg i flera säsonger efter den där "zonen" igen. Efter en back-up-säsong bakom Marty Turco i Dallas Stars väntar tre säsonger där han delar målvaktsjobbet med finske Kari Lehtonen i Atlanta Thrashers. Det blir dock bara två slutspelsmatcher på fem säsonger.

Men 2009/10 händer något och Hedberg, som delar på målvaktsjobbet med tjeckiske Ondrej Pavelec, slutar på sin bästa räddningsprocent, 91,50, dittills i NHL.

Chansen att komma till en av NHL:s största klubbar, New Jersey Devils, dyker upp och tillsammans med ett år äldre Martin Brodeur utgör Hedberg under tre säsonger ligans äldsta målvaktsduo.

Hedberg fortsätter, som uttalad tvåa, att leverera räddningsprocent på över 91,00 två säsonger i rad och får på karriärens höst, våren 2012, uppleva en ny Stanley Cup-succéresa.

Innan semifinalserien mot ärkerivalen New York Rangers hinner målvakten fylla 39 år.

Med Brodeur i målet vinner Devils med 4–2 i matcher.

"Det största jag varit med om," säger Johan Hedberg inför finalen mot Los Angeles Kings.

Anze Kopitars Los Angeles vinner finalen med 4–2 i matcher (några månader senare dyker slovenen upp i Mora IK, men det är en annan historia).

Ett år senare köps Hedberg ut från kontraktet med Devils och 40 år gammal avslutar han under hösten spelarkarriären efter en kort try-out med New York Rangers.