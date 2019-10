Blytung eftermiddag mot SHL-jumbon – tredje raka LIF-förlusten: "Sämsta i år"

Inledningsvis såg det lovande ut mot Växjö. Leksand ledde skottstatistiken med 6–0 innan Erik Josefsson frispelades av Marcus Davidsson och hängde 1–0-målet bakom en chanslös Janne Juvonen, knappt fem minuter in i matchen.

Sedan var det som om Växjötränaren Sam Hallam beordrat sina spelare att ta tag i händelserna ute på isen, och spelade väldigt kontrollerat. Leksand lyckades aldrig etablera något spel i offensiv zon, och slarvade dessutom flera gånger i egen zon. Sammanfattningsvis kanske den sämsta SHL-perioden av Leksand den här säsongen, åtminstone på hemmaplan.

I andra perioden, där Leksand inte har blixtrat tidigare under hösten, gick det fortsatt trögt. Leksand slarvade nästan ännu mer och Växjö kändes tyngre, rappare och bättre i typ allt. När Roman Horak gjorde 2–0 drygt halvvägs in i perioden kändes det som om han stack håll i en ballong och all luft började pysa ut i hemmalaget.

Avslutningsvis, i tredje perioden behövde Leksand hitta tillbaka till den energi och fart som laget haft tidigare under hösten, för att över huvud taget ha en chans att nå en kvittering.

Facit: Nej, det lyckades hemmalaget inte med även om man hade viss press på Växjölaget i slutet av matchen.

Växjö vann till slut med 3–1.

Matchens tre bästa spelare

1. Tim Erixon, Växjö

Växjöbacken imponerar stort. Har mycket istid, rejäl på isen och ett bra spelsinne.

2. Roman Horak, Växjö

Gjorde ett riktigt läckert 2–0-mål på Janne Juvonen, och var i största allmänhet ett ständigt hot för hemmalaget.

3. Viktor Fasth, Växjö

Viktor Fasth har, precis som Växjö i största allmänhet, haft en tuff start på säsongen. Mot Leksand såg han stabil ut och gjorde en väldigt bra tredje period.

Matchens grej

Ett pressat topptippat Växjö kom till Leksand som tabelljumbo och bara tre poäng efter sju matcher. Bortalaget stod för en taktiskt gedigen insats – och spelade bort hemmalaget rätt så enkelt. Blytung seger för Växjö, som istället för att riskerat ligga tio poäng Leksand nu bara är fyra poäng bakom.

Matchens sämsta

Leksands matchinledning lovade kanske gott, men samtidigt: var fanns tempot och energin någonstans? Och lägg därtill mycket slarvigt spel i egen zon där Växjö bjöds på flera målchanser. Det lag som inledde med tre raka hemmasegrar fanns inte att se på isen. Sämsta i år, hittills.

MATCHFAKTA/SHL

Leksands IF–Växjö Lakers 1–3 (0–1, 0–1, 1–1)

Första perioden: 0–1 (4.42) Erik Josefsson (Marcus Davidsson, Oliver Bohm).

Andra perioden: 0–2 (12.04) Roman Horak (Richard Gynge).

Tredje perioden: 0–3 (11.19) Marcus Davidsson, 1–3 (13.22) Patrik Zackrisson (Marek Hrivik, Jonas Ahnelöv), spel fem mot fyra.

Skott: 31-24 (10–10, 9–11, 12–3).

Utvisningar, LIF: 2x2.

VÄX: 6x2.

Domare: Patrik Sjöberg, Wolmer Edqvist.

Publik: 6869.

Så spelade Leksand:

Målvakter: Janne Juvonen (Axel Brage)

Förstafemma: Lucas Nordsäter, August Berg – Martin Karlsson, Jon Knuts, Fredrik Forsberg.

Andrafemma: Jonas Ahnelöv, Johan Fransson – David Rundqvist, Marek Hrivik, Thomas Valkvae-Olsen.

Tredjefemma: Mattias Göransson, Filip Johansson – Oskar Lang, Patrik Zackrisson, Sebastian Wännström.

Fjärdekedja: Mattias Ritola, Linus Persson, André Hult.

Extraforward: Daniel Olsson-Trkulja.

Sjunde back: Calle Själin.