Det meddelade det kommunala bostadsbolaget via sin facebook- samt hemsida på fredagen. Anledningen är förstås att undvika coronasmittan.

För den skull ligger inte verksamheten nere. Istället hänvisas till kontakt per telefon och tre mejladresser. Därtill kan felanmälan göras via Mina sidor på Kopparstadens hemsida alternativt via bostadsbolagets telefonapp.