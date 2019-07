Boel Nihlman skapar magi på Visornas kväll i St Skedvi

I en nästintill fullsatt lokal presenterar Peter Flinck kvällens första akt och upp på scenen kliver Boel Nihlman. Hon är sångerska och musiker från Östra Silvberg utanför Säter med rötter i bland annat folkmusiken. Nu har hon haft som projekt att tolka Cornelis Vreeswijk och det är också en av hans sånger, Veronica, som hon startar med.

Det är Visornas kväll i Ateljé Y i Stora Skedvi. Samlingslokalen i det gamla ordenshuset som en gång varit en biograf, stor nog att rymma 200 personer, fungerar nu som en scenlokal där Peter Flinck sommartid bjuder in till Musik&Teaterkvällar. Här sitter publiken på höga stolar ungefär på samma plats där biobesökarna en gång satt. Ett milt kvällsljus silar in genom säckväven som hänger framför det stora fönstret bakom scenen och även uppe i taket finns rullar av säckväv, som en upprullad ridå. Tillsammans med konsten längs väggarna i lokalen ramar de in scenen och hjälper till att skapa en alldeles särdeles känsla denna fina julikväll.

Men magin är det Boel Nihlman som står för. Med ren, klar och personlig röst visar hon redan från det att hon intar scenen sin unika förmåga att blanda vemod och eftertanke med bubblande energi och positiv underton. Som publik blir en betagen med en gång.

Kvällens spelning bjuder på tolkningar av Barbro Hörberg, Stefan Sundström och Dan Andersson men framför allt av Cornelis Vreeswijk. Boel berättar att det tog tid men att hon till slut hittade visor i hans digra produktion som hon kunde relatera till eller uppskatta. Och det är tur, kommer jag på mig själv med att tänka, för i Boels Vreeswijk får sångerna ny innebörd. Texterna blir tydligare än någonsin förut. Klarast blir det i Blues för Fatumeh, en oerhört vacker tolkning där orden lyfter och rör sig ovanför musiken, upp mot det gamla, vitmålade trätaket ovanför oss.

Efter varje visa drar Nihlman ner applåder av en kaliber som vore lokalen fylld med de 200 åhörare den ursprungligen var byggd för. Men det jag minns starkast från onsdagskvällen är den korta stund av andäktig tystnad som uppstår alldeles innan applåderna tar vid. Då det hörs en hänförd utandning, en nöjd suck eller ett utdraget jakande från olika håll i publikskaran. Allra tydligast blir det nog efter Dan Anderssons poem Du liv, när Nihlman tolkar poemet som Andersson skrev när han trodde att hans bror låg för döden.

Efter pausen fortsätter Visornas kväll med AnnaCari Jadling-Ohlsson och Stefan Ohlsson, två estradörer med lång scenvana och erfarenhet. Få kan som AnnaCari Jadling-Ohlsson gestalta och berätta och hon tar oss bland annat med till sextiotalets Ludvika.

Deras senaste vis- och berättarprogram heter "Bevara gräsets magre fiol" där de hyllar Werner Aspenström. Stefan Ohlsson har tonsatt elva av Aspenströms dikter och även här uppstår delvis magi. Bland annat i tonsättningarna Trädet och Regnar gör det alltid. AnnaCari läser också ett par dikter och berättar om Werner Aspenström.

Paret Ohlsson bjuder på humor men i deras tolkningar blir det också vemod och eftertanke när Werner blandas upp med Thorstein Bergman, Åsa Jinder, Nils Parling och Barbro Hörberg. Den sistnämnda, som äntligen börjar uppmärksammas igen, menar Jadling-Ohlsson skrev som ingen annan kvinna skrivit innan. När AnnaCari avslutat hennes Sommarö drar hon, med rätta, ned en av kvällens största applåder.

