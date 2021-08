Boende drabbas av översvämningarna: "Vi hoppas att vår bro klarar sig"

Under onsdagen drabbade översvämningar stora delar av Dalarnas län. Strax söder om Romme Alpin rasade en bro vid Kvarnbäcken. Någon kilometer norrut, strax söder om Halvarsgårdarna, gav vägen vika.

Däremellan bor Raimo och Laila Mikkola.

Läs mer: "BILDEXTRA–TV: Tidningsbudets bil fast i vattenmassorna"

När Laila Mikkola vaknade och kollade ut genom fönstret såg hon att även de drabbats av vattenmassorna.

– Jag skyndade mig att flytta bilen, berättar hon.

Bäcken som skiljer huset från vägen har svämmat över. Vattenmassorna når hela vägen in på tomten.

Raimo och Laila Mikkola har trotsat ovädret och tagit sig ut. Rustade med regnställ, gummistövlar och paraply.

– Jag skulle ut och springa idag men det blir inget med det, säger Raimo.

De har gett sig ut för att kolla in vägrasen.

– Det lär ta lång tid att laga detta. Vi får en lång väg till Falun nu, säger Laila.

Bron in till Laila och Raimos tomt syns inte längre under allt vatten. Under bron forsar det fram.

– Det trycker på väldigt bra fortfarande. Vi hoppas att vår bro klarar sig. Annars får vi problem, då kommer vi inte ut med bilen, säger Raimo.