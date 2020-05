Bokslutet för Falu kommun – socialnämnden blöder värst

Under måndagens kommunfullmäktige presenterades bokslutet och årsredovisningen.

Revisionsbyrån KPMG är de som granskat kommunens räkenskaper och man uppger att inga felaktigheter kan nämnas. Man konstaterar dock att kommunens resultat för 2019 uppgår till 53 miljoner kronor. Det är 5 miljoner kronor högre än samma period förra året.

Nämnderna visar tillsammans ett underskott jämfört med budget med cirka 78 miljoner kronor för 2019.

Men man riktar riktar kritiska ögon mot ett rejält underskott i socialnämnden där minussiffran visar ett underskott på 89 miljoner kronor.

Men debatten i fullmäktige kom att handla om olika måluppfyllelser och klimatfrågan uppstod en stor del av talartiden.

– Vi stod inför ett stort sparbeting under förra året och det som vi gjort under 2019, och i slutet av 2018, så har vi sett över var vi ska satsa rätt. Vi ska ha målen på plats och beklagar att det tar tid, sa kommunstyrelsen ordförande Joakim Storck (C) efter kritik om just avsaknaden av målen i bokslutet.

– Ambitionen har varit att arbeta med hållbarhetsprogrammen, säger Lars Jerdén (S) och fortsätter.

– Det går trögt. Formellt gäller hållbarhetsprogrammen även till nästa årsredovisning och då är det rimligt att vi diskuterar de här målen. Jag vill nog säga att vi inte ska blanda oss i så mycket vad förvaltningarna gör, men vi ska uppdateras av förvaltningarna om vad de gör. Hållbarhetsprogrammen antogs ju i enighet.

Joakim Storck svarade med att beklaga att det tagit sin tid.

– Men det tar tid när saker och ting har potential att bli bra. Men jag håller med att målen ska vara på plats, säger Storck.

I KPMG:s rapport skriver man att den sammanfattade bedömningen är att de fastställda finansiella målen som fullmäktige tidigare fastställt inte alls uppnåddes under 2019 på två av tre punkter. KPMG skriver vidare att med anledning av att det saknas verksamhetsmål för 2019 kan man heller inte bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de beslutade målen.

De finansiella mål Falu kommun inte uppnått där soliditeten, inklusive ansvarsförbindelser, för pensioner ska vara minst 0 procent för 2019. Målet där självfinansieringsgraden under en femårsperiod ska vara minst 95 procent har heller inte uppnåtts.