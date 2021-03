Bollen är i rullning – här tar Brages nysatsning första stegen mot eliten: "Måste äta, sova, skita fotboll"

Tjugo år har gått sedan Smedjebackenbördiga Ann-Sofie Andersson först anslöt till Ornäs BK.

Där och då blev det "hennes" klubb och det är där hon har spelat sin fotboll allt sedan dess, förutom under några år som bosatt i Örebro.

När föreningen omstartade för tio år sedan tog Andersson visserligen ett sabbatsår, men redan året därpå fanns hon åter med i den himmelsblå dressen.

Och där har hon blivit kvar – tills nu.

Förändringens vindar har blåst starka under vintern och nu råder nya, grönvita, tider.

I vintras stod det klart att IK Brage skulle ta över Ornäs dam- och flickverksamhet och sedan i januari har Domnarvsvallen varit de tidigare Ornässpelarnas nya hem.

En omställning för alla inblandade parter.

– Det är klart att det känns, man har ju hjärta för Ornäs. Det är ju som min moderklubb, fast det inte är det egentligen. Så det är klart att det är konstigt, och det kommer över en emellanåt, konstaterar Ann-Sofie Andersson.

44-åringen har precis avslutat onsdagens träningspass när vi träffar henne.

Ett tjugotal spelare håller som bäst på att droppa av efter att ha avverkat en timme och en kvart på Domnarvsvallens konstgräs, vilket man än så länge gör tre gånger i veckan sedan man drog igång verksamheten i mitten av januari.

– Det har varit bra tycker jag. Det är kul och skönt att vara igång.

Trots att sammanhanget är nytt tycker sig Andersson dock än så länge inte märka av några jätteskillnader jämfört med det hon vant sig vid, konstaterar hon.

– När man väl kör då kör man ju. Då kopplar man bort det och tänker inte på det. Så jag tycker inte att det märks särskilt mycket. Förutom att arenan är stor och att det är konstgräs (skratt). Och just den här årstiden är det ingen skillnad, för då brukar vi ändå inte kunna vara ute i Ornäs.

Ser du några fördelar med att ni numera tillhör en större förening?

– Jag är ju gammal i gamet, men jag tänker ju att de här yngre tjejerna förhoppningsvis ska ha en fördel av det och växa in i det här.

Känns ambitionsnivån högre?

– Jo, men så är det ju. Ambitionen är ju att vi ska klättra och bli ett elitlag. Jag känner väl att man får ta ett år i taget, jag är ju inte ung om man säger så. Men det är kul att vara med på resan och kanske hjälpa till lite grann.

Den varma utandningsluften står som plymer runt huvudena på spelarna när de lämnar arenan. Vintern verkar åter ha fått fäste i Dalarna och den bitande kvällskylan gör att det riktigt värker i tårna.

Ett problem som nytillsatte chefstränaren, Fredrik Bengtsson, eliminerat med att ha plastpåsar på fötterna innanför strumporna – ett knep han fått lära sig av gamle Bragetränaren Sergej Prigoda när det begav sig.

– Det funkar jättebra, jag är helt varm om fötterna, säger Bengtsson och flinar.

Efter att ha tvingats lämna tränarjobbet i Kvarnsveden i augusti har den forne anfallseleganten åter hittat hem till sitt Brage.

Och efter att ha känt på sin nya roll i ett par månader så är det med tillförsikt han nu ser framåt.

– Det känns jättebra, men man ska vara fullt medveten om att det här är under uppstart. Men alla är väldigt välkomnande och positiva till den här satsningen, konstaterar Bengtsson.

Laget han har till sitt förfogande är i stora delar samma som Ornäs ställde upp med i division 2 förra säsongen. Någon har hoppat av, några nya ansikten har anslutit och dessutom har åtta spelare från klubbens F17-lag fått a-lagskontrakt till årets säsong.

– Jag ser spelare som är otroligt lyhörda, inlyssnande och verkligen suger åt sig det som man vill förmedla. Det är ljuv musik för en tränare, när man jobbar med ett syfte med träningen och de köper det. Och kommer efteråt och säger, "såg du, vi gjorde det där som vi tränade på innan", säger Bengtsson och fortsätter:

– Jag är verkligen imponerad över deras engagemang. Det här är ju spelare som inte får en krona för sin verksamhet, men är verkligen dedikerade. Så hatten av för det.

Samtidigt är det, än så länge, något annat än den elitverksamhet han lämnade för ett halvår sen. Och nu handlar det om att börja ta de första stegen mot just det.

– Eftersom den här klubben ändå har en viss status och ändå har ambitionen att jobba mot den högsta nivån så blir min roll att försöka förbereda spelarna för en högre nivå. Växla upp träningen. De måste tåla mängden träning, de måste vilja vara här och verkligen vara dedikerade. De måste äta, sova, skita fotboll.

– Och det får vi se, om det verkligen är spelare som är villiga att göra det. Det kommer att utkristallisera sig under vägen. Men sen är min roll också att delge dem hur jag tycker att fotboll ska bedrivas och vad vi behöver jobba på. Det blir nån form av utbildning och jag vill utveckla varje individ och spelare som är här, säger Fredrik Bengtsson.

Tidigare jagade du en plats i Damallsvenskan. Är det här lika kul?

– Jag tycker det. Nu känner jag att jag får tid att bygga det här. Det är inte så kortsiktigt, men man har ambitionen.

IK Brage var tidigt ute och konstaterade att den färska damsatsningen knappast är något man kliver in halvhjärtat i. Målet, åtminstone på sikt, är som nämnts att nå eliten. Dit är det just nu två divisioner och när Bengtsson själv börjar prata ambitioner så konstaterar han att det just nu handlar om att skynda långsamt.

– Jag har väl devisen att jag måste gräva där jag står. Nu är vi ett visst skede och nu måste jag försöka utbilda dem här, titta på den här truppen och utveckla den här gruppen människor. Sen vart det tar oss, det har jag ingen aning om. Hur vi står oss i den här serien har jag ingen aning om. Vi vill bli bättre som lag, så får vi se vart det leder.

Så man ska inte förvänta sig att ni går upp i år?

– Nej, det tycker jag inte. Jag tycker att vi ska förvänta oss att vi är med, kan vinna matcher och att vi är med där uppe. Det hoppas jag att vi kan göra och det är min ambition. Men att ha målsättningen att vi ska klättra till division 1... nej. Om vi är med och kampar om uppflyttning om ett, två, tre eller fem år... jag vill att de ska bli bättre som lag.

IK Brage spelar kommande säsong i division 2 västra Svealand. Ursprungsplanen var att serien skulle inledas de 24 april, men på grund av samhällsläget kommer premiären med all sannolikhet att förskjutas. Något definitivt beslut om premiärdatum är inte fattat.