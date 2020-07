Börjat röra på sig i Sälen efter Coronatappet - gästerna på väg tillbaka

Under mars och april var det mesta deppigt för alla verksamheter i turistorter som Sälen. I stort sett hela omsättningen under ett år ska in under de fyra vintermånaderna, från Lucia och fram till påsk. När sedan allt i stort sett försvinner över en natt blir det bekymmersamt.

– Vi har fått permittera personalen och fått ersättning för det, vilket självklart har varit bra, men samtidigt innebär det att vi inte haft några inkomster som kan täcka alla andra kostnader, konstaterar Jonas Persson.

En fördel som han ser det, är att de slipper anställa ny personal, med allt vad det innebär med jobb.

Nu har det ändå börjat att röra på sig igen och allt fler besökare söker sig till Sälen, men det verkar vara en annan sorts turister än det varit tidigare år.

– Vi kan konstatera att de gruppresor och konferenser som vi haft på somrarna, de är bortblåsta, det kommer inte en enda, däremot är det många som söker sig hit mer spontant, noterar Jonas Persson.

Den lite nya sortens besökare är folk som reser runt i landet och vill övernatta en eller par nätter, eller kanske någon som varit i Sälen på vintern och nu när det inte blir några utlandsresor, söker sig till Sälen för att titta på hur det är där på sommaren.

– Just den sortens turister tror jag är det som är framtiden, dels kan vi använda våra anläggningar året runt och vi kan ha kvar personalen.

– Det vi måste göra är att investera i sådant som är unikt för området, det är naturen, alla vandrings- och cykelleder och inte minst fisket, där kan vi skapa unika upplevelser, funderar Jonas Persson.

Att bygga minigolfbanor och ha hoppborgar tror han inte på för en sekund, det är det ingen som åker till Sälen för, enligt Jonas Perssons sätt att se på saken.

Det som han ser som den största fördel i en riktad satsning på turister sommartid, är att det krävs väldigt lite investeringar, det mesta som kostar mycket finns redan.

– Vi har 15 000 hotellsängar, hur mycket restauranger och infrastruktur som helst, det är bara att använda det, poängterar Jonas Persson.

Han betonar att det behöver inte bli så mycket vinst under sommarmånaderna, men bara att det kommer in så det täcker kostnaderna.

– Nu har vi som är verksamma i Sälen börjat jobba aktivt med att få igång turismen i betydligt mer omfattning under barmarkssäsongen, det är vi övertygade om att det är rätt väg att gå.

När det gäller stora investeringar i området, så genomförs de som beslutats innan coronakrisen kom, däremot de som det skulle beslutas om under våren och sommaren är lagda lite på hyllan.

– Vi vet ju att detta kommer att på sikt gå över och då är det viktigt att vi har förberett oss inför framtiden, för jag är övertygad om att besökarna kommer att återvända och Sälen blir ett bra resmål, summerar Jonas Persson.