Sista berättarkvällarna om lokalhistoria – ikväll författarnas tur att berätta om sitt skrivande

För tio år sedan introducerade Lokalhistoriska sällskapet och ABF något nytt. Det var var berättarkvällar om lokalhistoria. Först ut våren 2009 var Sven Jansson som på Svanen berättade om scoutrörelsen i Borlänge och Stora Tuna.

Till hösten 2009 flyttades kvällarna till Wasabryggeriet, där det i rask takt avhandlades sporthistoria, jazzhistoria och en massa andra ämnen. Efter att först Clas Yngström fyllt lokalen över bredderna och därefter ett jätteintresse för historien om Axelina, så beslutades att flytta kvällarna till CTH. Efter det stora intresset har också andra arrangörer haft berättarkvällar på andra platser.

Förutom lokalhistoria har flera författare, musiker och konstnärer kunnat skildra sitt liv och sina skapelser.

Nu närmar sig berättarkväll nummer 80 och till våren är det tioårsjubileum för Lokalhistoriska Sällskapet. I maj avslutar Lokalhistoriska sällskapet berättarkvällarna i den här formen.

Men först ska de fyra sista kvällarna genomföras.

Först ut den 6 februari är Elvira Birgitta Holm och Karin Jarl Nydén, som ska berätta om sitt skrivande och tillsammans med musikerna i Ta Ton ha en helkväll på CTH.

Sen kommer vi den 6 mars få en riktig nostalgiberättelse från Kvarnsveden. Under flera år har en studiegrupp i Kvarnsveden samlat in gamla bilder. Med bilder och berättelser har man under hösten beskrivit mycket av historien om samhället i en bok. Nu ska gruppen visa en del av bilderna de samlat in och berätta runt bilderna.

Den 10 april kommer Kicki Bergsten för att berätta sitt arbete med Revyresan och Borlängerevyn, två återkommande föreställningar som lockat massor av publik.

Den 8 maj är det så 10-årsjubileum. Efter 80 berättarkvällar under 10 år avslutas berättarkvällarna i den här formen. Exakt program för jubileumskvällen kommer senare. En del av programmet är att Per Eklund tittar tillbaka på alla berättarkvällarna.

Program berättarkvällar

➤ Onsdag 6 februari kl 19.00 CTH: Elvira Birgitta Holm, Karin Jarl Nydén och Ta Ton.

➤ Onsdag 6 mars kl 19.00 CTH: Kvarnsveden i bilder och berättelser. Studiegruppen visar sina insamlade bilder.

➤ Onsdag 10 april kl 19.00 CTH: Kicki Bergsten berättar om sitt arbete med Revyresan och Borlängerevyn.

➤ Onsdag 8 maj kl 19.00 CTH: 80 berättarkvällar under 10 år. Jubileum och den sista berättarkvällen, där bland annat Per Eklund ser tillbaka på alla berättarkvällarna.