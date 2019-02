Stenar i fickan på länsturné

Pjäsens tema är en återspegling av konflikterna mellan stad och land samt tanken om att varje människa oavsett klass, kön och bakgrund har rätt till sin egen berättelse. Pjäsens ram är följande: Ett filmteam från det stora filmbolaget kommer till en liten by på landsbygden. Målet är att spela in en stor kostymfilm och byns invånare engageras som statister. Ja, byborna förvandlas nästan till en sorts bakgrundsfigurer i sina egna liv. I Sundbornsteaterns version är handlingen flyttad till en by någonstans i Dalarna. Skådespelarna Mattias Åhlén och Jon Karlsson spelar samtliga 15 roller i pjäsen.

Läs DD:s recension av Stenar i fickan.

Det blir även eftersamtal och paneldiskussion i Borlänge i kväll. Sundborns Teater och nystartade Folkteatern i Dalarna vill diskutera värderingsfrågor och utforska landsortens "tillskrivna och självpåtagna självbild är relevant eller om den borde omskapas."

I eftersamtalet medverkar Erik Westholm som är professor vid Sveriges Lantbruksuniversitet och vid Högskolan Dalarna. Eriks forskning har under lång tid handlat om landsbygdsregionernas omvandling. Han har också ett stort intresse för framtiden. Övriga deltagare är Omid Massali, kreativt ansvarig på brand designbyrån Helikopter, grrundare av Galleri Svarta Gran i Borlänge, en mötesplats för samtidskonsten. Karin Park, artist och musikproducent. Samtalet leds av kulturredaktören på Dalarnas tidningar Anders K Gustafsson.

Fotnot: Lördag 16/2 Maximteatern, Borlänge, Söndag 17/2 Maximteatern, Borlänge, Lördag 23/2 Hedenborg, Svärdsjö, Tisdag 9/4 Vansbro Teater, Onsdag 17/4 Sveasalen Leksand, Lördag 4/5 Åsens bystuga, Älvdalen.