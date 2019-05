Barn får inte heta Bajar i Borlänge – Skatteverket: "Ordets negativa betydelse kan leda till obehag"

Myndigheten skriver att namnet "har en innebörd som skulle kunna medföra obehag för bäraren".

I avslaget står att läsa:

"Ordets negativa laddning kan leda till obehag och vara belastande under uppväxten. Skatteverket ska dessutom ta extra hänsyn till hur ett namn kan uppfattas av omgivningen under uppväxten när det gäller barn under 18 år. Ett alltför avvikande namn kan leda till obehag för den som bär det, särskilt när det gäller ett barn som inte själv kan byta eller ändra sitt namn."