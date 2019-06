Borlängecruisingen för 19:e gången i toppväder

Rundan utgick från Folkets park med start klockan 17.30 för traktorer och mopeder och 18.30 för de klassiska cruisingbilarna. Via Jussi Björlings mot Hantverkargatan, vändning vid Filargatan, upp via Tunavägen och sedan in mot Hantverkargatan, tillbaka och ner svängen Stationsgatan.

Så höll det på tills det börja skymma runt 22-tiden – och lite till.

– Det är nittonde året i rad vi arrangerar Borlängecruisingen, sa Eva Hisved från YCC.

– Rundan var lite annorlunda mot tidigare på grund av vägbyggen. Livemusik på tre lastbilar lättade upp stämningen och så ett fantastiskt cruisingväder fick folk att stå och sitta tätt, främst vid Stationsgatan, där vi även hade servering. Vi räknade med att mellan 400-500 fordon deltog.

En klassisk lugn cruising med många traktorer direkt från arbetet, vagnar, knattrande mopeder, amerikanare, avgaser, musik, hamburgare, korv, 23 plusgrader och härlig stämning i centrum med massor av åskådare.

Mikael Forslund