Sent i natt – här sätts missing people in i sökandet efter Borlängekvinnan: "Kommit många"

Vid 20.14 på söndagskvällen gick Missing People ut på sin Facebooksida om att en eftersöksinsats skulle inledas på försvunna Borlängekvinnan Ragnvi Eriksson vid klockan 21.00.

Bara 45 minuter senare hade drygt 60 borlängebor slutit upp på Maximparkeringen i centrala Borlänge.

– Vi är ganska många som kommit hit. Jättekul att det kommit så pass många, säger Birgitta Juliander.

Den 84-åriga kvinnan försvann från sitt hem i Hytting i Borlänge under natten till söndagen och under dagen har flera polispatruller och helikopter jobbat för att hitta kvinnan.

Sent på söndagen fick även Missing People i uppdrag att delta i sökandet.

– Vi har delat in oss i grupper och kommer sedan att delas in i segment för att söka med fordon. Just nu väntar vi på att polisen ska skicka ut oss på olika segment för att söka av, säger Birgitta Juliander.

Sökandet inleddes efter 22.

– Det är polisen som gör indelningen och sökområden. Därefter delar vi ut kartor där polisen vill ha avsökt. Vi har inte fått någon information ännu. Så fort vi har registrerat klart kommer vi att kontakta polisen och få kartor.

Hur länge kommer ni att hålla på?

– Så länge det finns folk som orkar i kväll. Nu är det säkert många som ska till ett jobb i morgon. Men, så länge får segment och vi har folk så söker vi.

Missing People kommer att samordna insatsen från Maximparkeringen under kvällen och natten och insatsen kommer att vara öppen för fler deltagare under kvällen.

– Det är bara att dyka upp just nu, sedan kan det bli så att det blåses av senare om vi hittar kvinnan eller att vi inte har folk. Vi informerar på vår Facebook bland annat, säger Birgitta Juliander.