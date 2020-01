Borlänge vände borta mot Östersund: ”Vi fick bra utdelning i tredje perioden”

Borlänges 3–2-vinst mot Östersund var verkligen en härlig triumf.

Matchen började hett för att sedan övergå i ganska ljummet spel i andra perioden. Efter den sista pausen kom Borlänge tillbaka starkt och vinsten var ett faktum.

– Jätteskön seger. Vi sliter verkligen för det, säger Borlänges tränare Stefan Gustafsson.

Det var två taggade lag på isen. Utvisningarna rullade in och målchanserna ökade. Borlänge fick kämpa under hårt tryck i anfallszon. Men till slut räckte det inte till. I slutet av första perioden slår Tony Söderman i Östersund till med 1-0. I andra perioden hade Borlänge svårt att komma loss. Laget kämpade men ingenting hände. Östersund var det starkare laget. – Vårt anfallsspel är helt obefintligt i andra perioden, säger Stefan Gustafsson. Men i tredje perioden vände matchen och spelet släppte för Borlänge. 1-1 målet kom efter bara 3.22 in i tredje perioden av radarparet Markus Persson och Patrik Elfsberg. Det var energikicken som Borlänge behövde för att vakna till liv. Nu var matchen igång.

Sedan gick det undan, 11.51 slog Matej Galbavy till med 2-1 och det dröjde inte länge förrän Philip Norberg Aspnäs dunkade in 3-1 målet 12.51.

Med sex minuter kvar av matchen gör Justin Macdonald mål för Östersund. 3-2. Östersund jagade en kvittering och med mindre än två minuter kvar tog de ut målvakten Christoffersson. Dock utan resultat.

Matchen slutade 3-2 för Borlänge.

