Flyg mellan Borlänge och Mallorca ställs in – Resenärer erbjuds ombokning

Ungefär hälften av flygavgångarna mellan Mallorca och Dala Airport ställs in nästa år. Det är resebolaget TUI som nu meddelar att man väljer att ställa in alla sina avgångar mellan Borlänge och Mallorca under den kommande våren och hösten.

– Vi kommer inte att flyga mellan Borlänge och Palma 2019 som det ser ut nu, säger Adam Györki på bolagets presstjänst.

Anledningen är låg efterfrågan.

– Intresset för att resa till Mallorca från Borlänge har varit något lägre än vad vi först trodde, fortsätter Adam Györki och förklarar att kunder som har bokat de nu inställda resorna erbjuds ombokningar.

– Då tittar vi på likvärdiga alternativ från en annan flygplats. I andra hand får kunden tillbaka pengarna, säger Györki.

Stefan Carlsson, Dalaflygets marknadschef, berättar att TUI ställer in avgångar på flera orter.

– Det här är jättetråkigt och inget vi önskade, men det är ju resebolagen som står för de ekonomiska riskerna och inte vi, säger han och berättar att det är dåligt med bokningar generellt sett i hela branschen.

– Det är säkert en effekt av den fina sommaren. Vi har varit bortskämda med bra beläggning härifrån. Förhoppningsvis är det här bara ett hack i kurvan, säger Stefan Carlsson.