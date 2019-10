Borlängebornas bilder visas på infartsskyltarna – "Det är jätteroligt"

Det var för nära ett år sedan som Borlänge utsågs till Sveriges fulaste stad. Därför är det just 21 oktober som de två digitala infartsskyltarna till Borlänge kommer att visa upp vackra bilder från orten.

– Vi har pratat mycket om de trevliga människorna som bor här, men det är dags att också visa Borlänges trevliga platser. Det vill vi göra tillsammans med borlängeborna, säger Angelica Ekholm.

Mycket har hänt sedan dess

Det var Arkitektsupprorets omröstning på Facebook utsåg Borlänge till Sveriges fulaste stad. Vilket också har retat upp många borlängebor. Men nu ges chansen till folket att själva få visa upp sina vackra sidor av Borlänge.

– Mycket har hänt sedan dess, säger Angelica Ekholm.

Och det var den titeln som har gjort så att det startat ett engagemang i Borlänge. Mot just att Borlänge skulle vara fulaste staden.

– Det pratas om Borlänge, säger Angelica Ekholm.

Under året som gått sedan Borlänge titulerades som ful stad har det hänt flera saker av betydelse för Borlänge kommun.

Arkitekten Gert Wingårdh, Sveriges mest kända arkitekt har intresserat sig för en ny stationsbyggnad som finns i planerna i Borlänge.

– Det är glädjande att Wingårdhs får ta arkitekturen som konst till Borlänge, säger Gert Wingårdh, Wingårdh arkitektkontor i en tidigare artikel.

Borlänge kommun gör jättesatsning med NCC på centrala kontor – Wingårdhs ritar

Åke är en av Borlänges mesta arkitekter: "Jag är stolt över det jag gjort för staden"

Det kommer att blir en utställning med arkitektur i mars nästa år och framåt.

– Det är arkitektstuderande från hela världen, säger Angelica Ekholm.

Hon förklarar att i olika sammanhang lyfts Borlänge upp som exempel.

– Vi ligger i framkant helt plötsligt, säger hon.

Vi ligger i framkant helt plötsligt

De vackra bilderna som väljs ut kommer under 24 timmar den 21 oktober att visar på de stora digitala tavlorna vid två av infarterna till Borlänge. En skylt står i Islingby och syns från E16, om man åker från faluhållet och in mot Borlänge. Den andra skylten står vid sandtaget i närheten av Mellsta. Om man åker in mot Borlänge efter E16.

Exakt på årsdagen som Borlänge fick titeln Sveriges fulaste stad.

Vill du skicka bilder - gör så här

➤ Du måste vara fotograf till bilderna du skickar in.

➤ Genom att skicka bilden till Borlänge kommun via mejladressen trevligtfolk@borlange.se godkänner du att bilden visas på kommunens infartstavlor den 21 oktober

➤ Borlänge kommun väljer ut bilderna som visas. OBS: Inga människor får synas på bilderna (eftersom lagstiftning kräver skriftligt samtycke för publicering).