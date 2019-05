60-talshus i Malung har fått ny ägare

Bygglovet är klart för Falun Bowling och Krog och myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor klubbade beslutet under torsdagen. Enligt tjänsteskrivelsen till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska etableringen består av ett 736 kvadratmeter stort tralldäck innehållande restaurangtält, skärmtak och toaletter. För att följa torgets lutning sker byggnationen i tre nivåer.

Göte Tronshagen (M), ordförande i nämnden, säger att det fanns åsikter om ytan på bygget.

– Vissa ledamöter tyckte det blir en väldigt stor etablering och det stämmer väl inte med den inriktning som finns om vad torget ska användas till framöver. Det finns en sådan förstudie gjord, men det dröjer innan man kommer kunna börja med detaljplanen, sa Tronshagen till Dalademokraten.se och dt.se under torsdagen.

Bygget och krogetableringen har stött på patrull och enligt ansökan ska krogen vara öppen mellan klockan 12 och 02 under perioden fredag till och med söndag. Enligt ansökan mäter området 736 kvadratmeter där kommunen debiterar Falun Bowling och Krog med 26 kronor per kvadratmeter per månad. Det resulterar i en total kostnad för markytan på 57 408 kronor.

Planerna för Stora torget dog ut

Det rödgröna blocket med Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet på torsdagen.

– En av många anledningar var att det finns ett påbörjat arbete med hur Stora torget ska se ut och användas till. Det här var i ropet för något år sen men sen dog det ut, säger Birgitta Pettersson-Frank (MP), 2:e vice ordförande i myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor och en av de som reserverade sig mot förslaget.

Hon fortsätter.

– Det är en väldigt stor skillnad på det här etablissemanget och det som brukar vara där; tivoli och tillfälliga scener. Det finns en påtaglig kulturhistorik över torget och i andra länder väljer man att ha serveringar runt ett torg och inte mitt i. Men vi behöver en utvärdering av det här sen. Det blir intressant att höra vad de närboende säger, säger Pettersson-Frank.

Kjell Nordqvist (V) är ledamot i myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor. Han berättar att han reagerade på beslutet av många skäl.

– Falun har inte brist på uteserveringar. det finns 54 tillstånd och de flesta finns i stan och i Stora torgets direkta närhet. Det händer saker på torget men de tillfällena är maximalt 14 dagar. Men det här handlar om tre månader. Alltså ska Stora torget nära en privat näringsidkare 25 procent av året, säger Nordqvist.

Han fortsätter.

– Ett annat skäl till att jag reagerade mas att MSN (Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden) gav tillstånd för markupplåtelse, att de får hyra. Samtidigt har MSN gjort en förstudie om vad Stora torget ska användas till, säger Nordqvist.

Rutinen är att bygglovshandlingarna kommer till mig

Förstudien för Stora torgets slutrapport avslutades den 12 juni 2017 och heter Stora torget möter Falun.

Det är inte bara det rödgröna blocket i myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor som motsätter sig krogetableringen på Stora torget. Kommunantikvarien Elsa Röing fick inte yttra sig i ärendet när det låg på MSN:s bord i mars. Däremot höll Röing en dragning för myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor den 16 maj.

– Byggloven som kommer in har som rutin att komma till mig, men det behöver inte göra det. Men när det rör sig om en sån här strategisk plats så hade det varit önskvärt att ärendet hade kommit hit först, säger Röing.

På så sätt fick inte Röing sin röst hörd och därmed heller inte världsarvet som Stora torget hör till.

– Man bör och borde ha hittat ett sätt som funkar för både näringsidkaren och torget i sig. Gångstråket försvinner och det är svårt att ta sig fram på kullersten. Den historiska användningen var ju att bedriva handel på torget. Idag sker skolavslutningar där, sen kommer det ett tivoli och stannar några dagar och likaså matmarknaden. Men det här handlar om en mycket längre period. Under sommarhalvåret har vi flest besökare till Falun som vill uppleva världsarvsmiljöerna, säger Röing.

Det är ingen lyckad etablering

Röing berättar att man i kommunen har diskuterat behovet av dialog över hur markupplåtelser ska skötas.

– Den här krogetableringen rör sig över ett stort strategiskt område. I den rapport som finns över Stora torget står det att man ska utveckla serveringar i kanten och lämna mitten för evenemang. Jag tycker inte att det här är en speciellt lyckad etablering rent kulturhistoriskt, säger Röing.

I Röings bedömning nämns bland annat att "Den planerade uteserveringen, även om den får ett tidsbegränsat lov, kommer att dominera upplevelsen av Faluns historiska torg på ett sätt som förtar och förringar det majestätiska uttrycket på ett banalt och mycket olämpligt sätt."