Bostadsrättsförening begär frivillig likvidation: "Det känns jättesorgligt"

Mer läsning för dig som är prenumerant eller Pluskund:

Glädje och folkvimmel vid invigningen: ”Ett jättelyft för Ludvika ridklubb”

Hundägare, kattägare och rökare kan bli portade i Ludvikahems nybyggen

Stor vinylguide och lista: Här är 16 eftertraktade skivor du faktiskt har en rimlig chans att hitta i förrådet

SÅ KÖPER DU PLUS

Under flera års tid har bostadsrättsföreningen Örntorp i Grängesberg gjort förlusten på mellan 300 000 och 400 000 kronor varje år. Föreningens samlade förlust uppgår i dagsläget till drygt tre miljoner kronor, i ett läge där föreningen samtidigt måste göra investeringar för omkring 20 miljoner kronor i sina fyra hus, pengar som föreningen inte har.

– Därför beslutade föreningsstämman, som ägde rum den 14 juni, att begära frivillig likvidation, säger Emil Jorvén föreningens ordförande, i ett pressmeddelande.

Ingenting kommer dock att hända förrän samma beslut fattats på nästa stämma, i augusti. Beslut om frivillig likvidation måste nämligen fattas vid två efterföljande stämmor, meddelar HSB Dalarna.

"Tomma och svårsålda lägenheter betyder att föreningen inte har fått in tillräckligt med pengar via månadsavgifter (hyror) under lång tid. 2009 var det så många som 18 bostadsrättsinnehavare som skänkte tillbaka sina lägenheter till föreningen, eftersom de inte gick att sälja. För närvarande är fem lägenheter osålda", skriver föreningen och HSB i pressmeddelandet.

– Om vår förening däremot hade legat i Borlänge eller Falun hade läget sett helt annorlunda ut, säger Emil Jorvén som även påpekar att för att byggnaderna ska kunna underhållas och renoveras ytterligare så skulle avgifterna och hyrorna behöva höjas dramatiskt, samtidigt som föreningen skulle behöva låna flera miljoner kronor.

– Det känns jättesorgligt och som ett personligt nederlag för mig och de andra i styrelsen, säger Emil Jorvén, som dock berättar om att föreningens medlemmar har visat stor förståelse för den svåra och situationen och att föreningen också har fått mycket stöd från HSB Dalarna.

– Vi har tagit till oss alla råd som vi har fått under resans gång i alla möjliga frågor, till exempel när det handlar om juridik och förvaltning. Det stödet har betytt mycket för oss. Man tyvärr kan inte lösa allt, men man kan i alla fall försöka. Och det har vi verkligen gjort, säger Emil Jorvén.

APPEN: Håll dig uppdaterad – ladda hem vår app för IPhone och Android här