Nästa vecka väntas ett högtryck ge hela Dalarna strålande väder – men lagom till midsommarafton vänder det.

– Det jag kan säga i nuläget är att det ser ut att bli ostadigt, det finns risk för regn, säger Per Holmberg, meteorolog på vädertjänsten Foreca.

Dessutom ser det ut att bli kallt.

– Vi har inget stort högtryck som ser ut att växa in. Det behöver inte bli jättekallt, jag ser ingen sådan luft dra in, men jag ser heller ingen varm luft. Inget extremt åt något håll.

Vi är inne i en osäker period

En del regn väntas komma under midsommarhelgen, enligt Per Holmberg finns det dock en chans att det faller under nätterna.

- Ett ostadigt väder betyder att det finns områden med regn och om vi har tur kan det passera på natten. Men det kan lika gärna komma under dagen, vi är inne i en osäker period.