Bra ruljans på retrobutiken i Björsjö: ”Vi har sålt kanske elva- tolv ostkupor på ett år”

Det är lite knixigt att hitta dit, men om man inte ger upp hittar man till slut fram till den–retrobutiken på gården i Björsjö som Annette Brantemar Nordin och Per- Olov Nordin slog upp portarna till under första advent 2018. Butiken är en uppföljare till den retrobutik de tidigare drev i byn Vadsbro utanför Flen.

– Vi ägde en lanthandel i Vadsbro som vi, efter att ha fått en massa grejor efter att våra föräldrar gått bort, gjorde om till retrobutik.

En flytt och två pensionsavgångar senare hamnade paret på gården i Björsjö, som de hyr av Per- Olovs svåger.

Två sparkstöttingar står uppradade intill kundparkeringen på gårdsplanen.

– Ta en spark ner för backen om du vill, vi brukar erbjuda kunderna det om det är för svårt att ta sig till butiken.

När AT:s utsända är på besök är marken täckt av lera, så det blir en promenad nerför backen till ladugårdsbyggnaden, där butiken är belägen, istället.

Per- Olov försöker reda ut vad en retrobutik är, för det är inte en loppis och inte en antikaffär.

– Vi brukar säga att vår butik är något mitt emellan loppis och antikaffär.

Och det är ingen vintagebutik de har heller, för de säljer inga kläder eller tyger. Däremot säljer de noggrant utvalda ostkupor, tekannor, brickor, koppar, och burkar skapade av klassiska designers och varumärken som Stig Lindberg, Lisa Larsson, Ståhlhane, Uppsala slöjd och Ystad metall.

Annette förklarar vad som är skillnaden på en loppis och retrobutiken i Björsjö.

– Vi har inte samma priser. 5-10 kronor kan många saker på loppisar kosta, och då kan det vara sprucket och trasigt, men det får det absolut inte vara här. Många av sakerna här har bara stått i ett skåp och aldrig använts, och det är ju kul, för då är de snygga. Det är sällan våra grejor är trasiga, och skulle de vara det så är det för att grejen är så fin att jag köpt in den ändå. Men då sätter jag en lapp på och skriver att den är sönder. Då kan folk köpa det ändå för att det kan vara en speciell grej.

Knepet för att få saker sålda, förklarar Annette, är att priset måste vara rimligt. Vissa antikaffärer sätter priser på samma varor som också finns i retrobutiken i Björsjö, som enligt henne är helt vansinniga.

Helt, rent, klassiskt och försäljning till ett rimligt pris verkar alltså vara Annettes och Per- Olovs koncept, och det verkar vara ett koncept som håller. För trots att det är svårt att hitta till retrobutiken i Björsjö, som har öppet varje helg året runt, är det många som tar sig dit.

– Det rör sig här varje helg, även om det varit lite mindre nu under vintern. Men under sommaren, som är högsäsong, har vi kanske åtta till tio besökare om dagen, det är mycket för oss, säger Per- Olov.

– Jag tror det beror på att folk tycker att det är kul att man kan hitta något sådant här här, säger Annette.

Av någon anledning har de bättre ruljans på verksamheten i Björsjö, än vad de hade på den i Vadsbro, trots att den låg intill vägen i samhället, jämfört med denna som ligger lite mer...”off”.

– Ja, vi har sålt kanske elva- tolv ostkupor på ett år här, i Vadsbro sålde vi kanske två, säger Per- Olof.

Just ostkupor säljer de mest av, antagligen för att det ligger rätt i tiden, menar Per- Olov, och säger att det ju ligger i tiden att handla begagnat vilken pryl det än gäller. De flesta som kommer till butiken är mellan 30 och 50 år gamla, och de vill ha nostalgi- prylar, sådant som fanns hos farmor och farfar. Det finns de som bygger hela hem av retro, och de struntar i att butiken ligger ute på landet, menar han.

Det blir lite av en jakt på den rätta retro- prylen, tror Annette.

– Ja, folk vill hitta den där saken, säger hon.