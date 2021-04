Brage missade allt igen – föll blytungt mot nykomlingen: "Oerhört långt ifrån godkänt"

Kort om matchen:

Det tog bara en minut innan Brage, och Leonard Pllana, fick matchens absolut bästa målchans. Brageyttern, som för omväxlings skull startade ute till vänster, blev helt fri efter en lång boll från Pontus Hindrikes, men lyckades bara med att pricka stolpen.

I övrigt blev det en halvlek som visserligen präglades av en hel del energi, men väldigt lite ordnat spel.

Riv, slit, en hel del misstag och hela sex varningar var facit efter första 45, där nog inget av lagen var helt nöjda med vad man presterat ur en offensiv synvinkel.

Någon större förändring av matchbilden blev det heller inte efter paus och båda lagens anfallsintentioner blev synnerligen korta historier. I mångt och mycket berodde det på bristande kvalitet, men det ska även sägas att de båda förvaren skötte sina uppgifter på ett någorlunda prickfritt sätt.

Matchens näst bästa målchans gick även den till Brage, då Anton Lundin plötsligt blev ren när Alexander Zetterström klev fram och slog en lång boll på djupet. Avslutet lämnade dock en del i övrigt att önska, då Lundin, som uppvaktades från höger, sköt över.

Hemmalaget, å sin sida, skapade knappt en enda kvalificerad chans på hela matchen, men ändå var det nykomlingen som skulle gå segrande ur striden.

Men kvarten kvar tog inbytte Robin Dzabic saken i egna händer, vandrade in från sin högerposition och avlossade ett skott som letade sig förbi en förstenad Adrian Engdahl i Bragemålet.

En kalldusch av arktiskt slag för ett Brage som mot slutet visserligen försökte flytta fram sina positioner, dock utan att egentligen vara nära att få någon utdelning.

1–0 stod sig således matchen ut, vilket innebär att Brage efter tre omgångar fortfarande är segerlöst i Superettan.

Matchens bäste Bragespelare:

Alexander Zetterström

Närmast prickfri insats från Zetterström, som precis som ifjol varit Brages stabilaste backkugge under säsongsinledningen. Bröt det han skulle och lite till. Frispelade dessutom Anton Lundin strax innan Värnamos segermål.

Matchens repris:

För tredje matchen i rad fick Brage gyllene lägen att göra mål – för tredje matchen i rad så saknade man då allt vad kyla heter. Att missa frilägen, som Leonard Pllana och Anton Lundin, gjorde mot Värnamo kan man möjligen köpa i enstaka matcher. Nu har Brage gjort det tre matcher i rad, vilket förstås är oerhört långt ifrån godkänt.

Matchens billigaste:

Visst, Robin Dzabic gjorde det någorlunda bra när han tog sats från sin högerkant, bröt in och avlossade det enda skott som letade sig in i mål på Finnvedsvallen. Men nog såg det ändå rätt billigt ut. Borde inte Adrian Engdahl ha kunnat ta den? Hade inte Mattias Liljestrand eller Moses Makasi kunnat få fram nån kroppsdel och blockat? Borde inte Pllana ha legat tätare på Dzabic innan han tilläts skjuta? Ska inte hänga någon enskild, men att den bollen fick gå in känns spontant väldigt onödigt.