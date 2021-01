Bragebygget dröjer – så vill Saarenpää förstärka: "Har väldigt många klubbar efter sig"

För bara en månad sedan spelade Brage fjolårssäsongens sista match, då Sundsvall besegrades.

Sedan dess har tre spelare definitivt lämnat och ytterligare några kontrakt löpt ut. In har hittills bara sommarvärvningen Niklas Söderberg kommit.

På söndag återsamlas truppen för att inleda försäsongen inför kommande säsong.

– Jag hade gärna sett att vi hade haft allting klart under december. Att truppen är på plats så att man kan starta med helheten och att det inte dräller in spelare sent in i februari, säger Klebér Saarenpää som håller med om att det finns hål som han gärna sett varit fyllda inför försäsongsstarten.

– Vi känner oss trygga där vi är. Sen är det självklart några positioner som vi jättegärna hade sett vara i hamn, men spelarna i fråga har många val. Det är duktiga spelare vi går efter, vilket kommer betyda att de har väldigt många klubbar efter sig. Och då drar processen ut på tiden för att de ska ta sina beslut. Och vi är inte den största klubben med den bästa ekonomin, så vi måste locka med det vi kan. Den miljö vi har och de ambitioner vi har.

Efter matchen mot Sundsvall flaggade Saarenpää för att "det kommer bli ruljangs" på spelare under vintern. Nu utvecklar han sitt resonemang.

– Inför 2020 valde klubben att behålla en stomme och vi var väldigt intakta. Nu har den säsongen gått och då blir det naturligt att vi måste byta blod lite. Få in ny energi i gruppen och träningsmiljön. Så det är vissa spelare som ska vidare för att få sin speltid. Så att de personligen får möjlighet att gå vidare och så att vi som grupp kan utvecklas vidare genom att ta in nytt.

Vad vill du som tränare ha in?

– Bra, hungriga spelare såklart (skratt). Vi vill ha kvalitet och den bredden tillbaka. Sen måste vi i ledarteamet se till att vi inte hamnar i samma skadesituation som vi hade 2020. För då spelar det ingen roll hur bra spelare du har.

Vilka lagdelar ser du att ni ska värva till?

– Målvaktspositionen ska vi ju befästa, så att vi har två stycken målvakter som konkurrerar. Vi ska ha in en offensiv spelare, så vi befäster och blir konkurrenskraftiga på de fyra offensiva positionerna. Vi måste definitivt ha en mittback och så tittar vi också på en vänsterback/centralmitt.

In en intervju med Sporten i mitten av december konstaterade sportchefen, Ola Lundin, att truppen kommande säsong kommer krympa till 18 utespelare och två målvakter.

– Jag har full förståelse i den ekonomiska verkligheten som vi är i. Vi kommer från en låg nivå på lönesidan på truppen, som över tid automatiskt blir dyrare. Så länge vi har rätt antal seniorspelare som är med och konkurrerar så har jag full förståelse för det. Som tränare vill man alltid ha rätt antal, men det är något vi löser gemensamt, säger Saarenpää.

Kommer ni att ta in testspelare nu under försäsongen?

– Absolut, i den mån det går att resa så kommer vi definitivt att ha folk som besöker oss så att vi får känna och klämma på varandra och se om det är rätt match. Spelare i Sverige har vi ju väldigt bra koll på.