Brages nya frågetecken – kan tvingas möblera om i backlinjen: "Vi målar inte fan på väggen"

Han har varit ett stående inslag i Brages backlinje under större delen av säsongen.

Nu är Carlos Garcias medverkan i matchen mot Öster osäker efter att han drabbats av en hälskada.

Något som i så fall skulle kunna öppna upp en väg för Alexander Zetterström att åter ta klivet in i startelvan efter att ha tappat den platsen under säsongen.

– Carlos gjort det så pass bra att det har blivit tufft för Alex att ta tillbaka platsen, säger Bragetränaren, Klebér Saarenpää.