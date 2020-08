Bragetränaren nöjd med prestationen – trots poängförlusten: "Kan inte vara nedslagen"

Brage tryckte på i stort sett hela andra halvlek. Kom till massor med avslut, men sällan riktigt nära mål och framförallt aldrig i mål. Och 1–1 från första halvlek stod sig.

En missnöjd Bragetränare då, eller?

Långt ifrån.

– Vi är jättenöjda med vår prestation. Vi försöker och vi har vissa relationer som är på plats, där vi har tagit ytterligare ett steg. Det är mycket vi kan ta med oss, så jag kan inte vara nedslagen, säger han.

Faktiskt inte ens med resultatet.

– Det är en matchbild där vi spelmässigt har bollen mycket och för matchen, men de har ju vassa kontringar också, så blir det när ena laget blir spelförande. Och i dag väljer jag ändå att fokusera på det jag har saknat lite tidigare. Nu har vi haft samma killar ett tag, framförallt (Kristian) Andersen och Leo (Pllana) har spelat ihop nu i många matcher och man ser att det börjar hända saker i den relationen. Sen handlar det om att få en produktion av det, det är nästa steg.

Det var inte så att det saknades möjligheter att börja ta det steget i matchen mot Norrby. När Brage parkerade på Norrbys planhalva i andra halvlek noterades laget för inte mindre än 13 avslut mot mål. Problemet: endast ett av dem var på mål.

– Det blir så i och med att det blir distansskott, då blir felmarginalen så mycket större. Vi är i bra positioner och kan vi omvandla fyra, fem av de där 13 in i boxen, då hade jag varit supernöjd. Men det är trångt, de står där och backar in och då kommer du inte hela vägen in. Då måste du ta distansskott, säger Klebér Saarenpää.

Ni tog över matchen i andra halvlek, gjorde ni något annorlunda då jämfört med första?

– Jag tror nog att vi håller samma nivå i första och andra halvlek, det är nog mer att Norrby är bättre i första. De orkar löpa mycket mer då, i andra orkar de inte riktigt och då får vi mer tid.

Norrby skapade inte många chanser i matchen. Men när gästerna gjorde det var farligt. Och riktigt farligt blev det på ett par hörnor. Dels den som Rasmus Örnqvist nickade in till 1–1 i första halvlek. Men även när Abdelkarim Mammar Chaouche fick pannan på bollen och testade Bragemålvakten Adrian Engdahl i slutet av andra, i en av ytterst få allvarliga attacker från gästerna i andra halvlek.

Men Bragetränaren ville inte vara för hård mot sitt eget lag beträffande hörnorna heller.

– Olyckligt av oss att släppa in en fast situation, men Norrby är ett stort fysiskt lag och duktiga och tunga på fasta. Men det är olyckligt förstås. I hela första halvlek har de nästan ingenting, sen är det ett tillbakaspel som leder till en omställning där Adrian får göra en jätteräddning som blir till hörnan. Och så blir det mål på den hörnan. Det är omständigheter som grinar illa, konstaterar Klebér Saarenpää.