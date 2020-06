Brandrisken närmar sig extrem nivå – brandkårens uppmaning: ”Från och med nu”

Under den senaste tidens torka har flera skogsbränder inträffat i länet. Ofta har de orsakats av gnistor från olika skogsmaskiner.

Brandkåren uppmanar nu skogsindustrin att nyttja brandvakt till dess brandriskvärdena minskat och marken blivit fuktigare.

”Så sent som idag inträffade en skogsbrand utanför Venjan i Mora kommun där gnistor från en skogsmaskin orsakade en brand. Branden är under kontroll, men vi vill uppmana skogsmaskinsförare att nyttja brandvakt från och med nu så att de upptäcker eventuella bränder tidigt, kan slå larm och kan sätta in åtgärder direkt”, skriver brandchefen Johan Szymanski i ett pressmeddelande.

Under de kommande dygnen ser brandriskvärdena ut att öka ytterligare, berättar han.

”En stor del av Dalarna når både brandrisk 5 och 5E (Extrem)”.

Länets brandriskbedömning bygger på indata i form av temperatur, relativ luftfuktighet, fuktigheten i markskikten, vindhastighet och dygnsnederbörd, tillsammans med räddningstjänstens kunskap om lokala förhållanden. Bedömningen görs dagligen av räddningstjänst inom respektive bevakningsområde.