Brev till ledarsidan: Dags för en ny vision för den svenska skogen! Erik Westholm drar ut i striden.

Karin Perers gör några hisnande påståenden i DD 18 maj. Hon vill tala för alla Sveriges 300 000 skogsägare som om vi var stöpta i samma form och hon beskriver oss som del av en underbar idyll där vi med kärlek och varsamhet brukar våra skogar utan kortsiktiga intressen.

I själva verket bär skogsägarna förstås på en mängd olika berättelser och synsätt; skogen som bankbok, som identitet, som naturvård, som produktionsyta, som föremål för allehanda minnen men också drömmar om framtiden. Det är väldigt många som i likhet med mig absolut inte vill bli förknippade med Karin Persers syn på skogen. Den bärs upp av felaktiga påståenden.

Den som äger skog kan nu i princip hantera sin skog hursomhelst under devisen frihet under ansvar. Det är resultatet av bl. a. en intensiv kampanj av skogsägarrörelsen som Karin Perers har varit högst delaktig i.

Idyllbilden av skogsägarna har skapats för att möjliggöra en stark äganderätt som används till att slippa miljökrav. Den som äger skog kan nu i princip hantera sin skog hursomhelst under devisen frihet under ansvar. Det är resultatet av bl. a. en intensiv kampanj av skogsägarrörelsen som Karin Perers har varit högst delaktig i. Under perioden 2014-2017 skrevs 130 artiklar i svensk press där ordet äganderätt förekom. 12 personer, de flesta med anknytning till skogsägarrörelsen stod för 1/3 av alla signerade inlägg!

Den här kampanjen spred föreställningen att äganderätten var under attack av staten, regeringen, EU och det internationella arbetet med skogsmiljövård. Den banade också vägen för nedskärningar av Naturvårdsverkets och Skogsstyrelsens budgetar. Miljöskyddet har sedan dess tonats ner och läggs nu om till något frivilligt, inventeringar av skogens naturvärden har avbrutits och det svenska miljömålet Levande Skog ifrågasätts för att vi ändå aldrig når upp till det.

Men Perers påstår att de svenska skogarna mår prima! Hon blir alltmer ensam.

Det är häftigt att vi i Sverige har över 300 000 privata skogsägare. Det är en garanti för mångfald på många sätt. Men vi måste förstå att skogsägaren inte bara har rättigheter utan stora skyldigheter mot alla dem som inte ärvde skog. Perers bidrar till synsättet att den som äger skog har naturrätt att skövla miljön men kan avstå mot tillräcklig ersättning. Finns det någon annan del av samhället där man kräver betalt till sista kronan för att inte skada allmänna intressen?

Här etableras en bild av äganderätten som nästan en kroppsdel som ingen har rätt att röra. Sverige består till 70 % av skog och skogen är en angelägenhet för alla medborgare. Det enda rimliga är därför att se skogsägandet mer som ett långsiktigt arrende från staten. Man får rätt att bruka skogen, man får rätt att tjäna pengar på den men villkoren sätts i riksdagen och ska naturligtvis vara sådana att de skyddar långsiktiga samhällsintressen. Det borde vara lika självklart att våra skogar har ett okränkbart skyddsvärde som det är att Amazonas regnskogar har det.

Svenskt skogsbruk har på senare tid fått stark internationell kritik. Två saker står i centrum för kritiken. Det ena är kalhyggesbruket där komplexa biologiska system ersätts med monokulturer med bara ett trädslag i varje bestånd. Träden i planteringarna radas redan från början upp på led, redo att passa in i industrins behov av renodling och skalekonomi.

Det andra är att andelen skyddad skog enligt EU:s miljöbyrå är den näst lägsta i hela EU (EEA 2019). En ny studie av hur Sveriges skogsägare ser på utökat miljöskydd pekar på några viktiga förhållanden (Danley m fl 2021). Det ena är att frivilliga åtaganden inte kommer att räcka för att Sverige ska rädda den nödvändiga biologiska mångfalden. Bara 10 % av skogsägarna i studien var villiga att åta sig mer miljöskydd. Men vad som kanske är mer intressant är att 29 % uttryckte stöd för mer statlig reglering av skogsbruket.

Det verkar alltså som om väldigt många skogsägare tycker att det är bättre att staten reglerar miljöskyddet så att det blir lika för alla än att skogsägaren själv ska besluta om det. Det ser ut som om den studien sänker grunden för skogsägarrörelsens kampanj om att frivilligt miljöskydd räcker.

Slutligen, den intensiva skogsdebatt som vi haft i Sverige de senaste månaderna känns som en befrielse. Kanske kan vi börja om nu och se en skog av möjligheter; en mångsidig debatt om hur vi ska bruka skogen utifrån dagens kunskap och där miljövärdena får utgöra grunden. Ett skogsbruk som också tar hänsyn till skogens alla olika möjligheter; skogens mångbruk, skogens värden för landsbygden, rekreation, mer fokus på nya produkter, på verklig klimatnytta osv.

Ytterst handlar det ändå om tidsperspektivet: skogens långsiktiga ekosystemfunktioner får inte äventyras mera.

Erik Westholm