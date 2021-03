Brev till ledarsidan: Höghastighetstågen är ett misstag!

Den kritiska artikel jag skrev om höghastighetstågen i förra veckan fick mailboxen att svämma över av reaktioner – lika kritiska som min egen reaktion. Här publicerar jag några få av de många brev jag fått.

Göran Greider

*

Jag blev väldigt glad över din text om höghastighetsjärnvägen och delar din uppfattning. Det finns stora motsättningar stad-land, mellan de som är kapitalstarka och oss andra i det här bygget. Man bygger för tjänstemannasektorn som ska resa mellan Malmö-Stockholm över dagen men det blir en järnridå genom landet. Naturvärden står mot det man säger är för klimatets skull.

Jag bor mitt i Trafikverkets förslag till lokalisering av höghastighetsbanan, i byn Hallaröd i Skåne. Vi är en grupp människor från olika bakgrund som bor i området och som har organiserat oss för att protestera mot höghastighetsbanan och mot dess lokalisering. Området här omkring räknas som ett av de sista tysta och oexploaterade områdena i Skåne. Just här lever den största koncentrationen av rödlistade fladdermusarter i Sverige. Trafikverket och politikerna kallar höghastighetsbanan för riksintresse och samhällsnytta. Vad är Bechsteins fladdermus eller barbastell mot samhällsnytta? Är inte tystnad samhällsnytta?

David Larsson

*

Bra att Du tar upp frågan om höghastighetståg på ledarplats!

Jag har i flera år engagerat mig i frågan. Det finns motiv för att bygga nya banor mellan storstäderna. Av samma skäl som det finns behov av en bana till i norra Sverige. För att avlasta de gamla stambanorna och för att ha ett alternativ när det blir stopp på endera banan.

För mig som centerpartist är det kristallklart. Jag förstår inte Annie Lööfs hårda bindning till den höga hastigheten. En riktigt centralistisk lösning.

Frågan är hur. Banor för tåg i 320 km/tim eller för 250 km/tim. Lösningen för 320-tåg är ett eget trafiksystem med få anslutningar till befintliga banor och få uppehåll. För långväga resenärer. Alternativet 250-tåg innebär en samordning med nuvarande transportsystem. Bäst för det regionala resandet. Det är där man kan locka över bilister till tåg.

För mig som centerpartist är det kristallklart. Det är det senare alternativet som bäst stämmer med partiets grundvärderingar. Jag förstår inte Annie Lööfs hårda bindning till den höga hastigheten. En riktigt centralistisk lösning särskilt som 250-alternativet är billigare att bygga, ger större nytta och är bättre för miljön.

Motiveringen är att komma åt flygandet mellan storstäderna. Direkta 250-tåg klarar Sthlm – Malmö under 3 tim. Redan det gör flyget ointressant. Skulle det vara mycket billigare med flyg kan man ju korrigera med avgifter. Danskarna bygger banor till Fehmarn Bält i hastigheter mellan 200 och 250 km/tim. Med plats för godståg varje timme dygnet runt!

Jag tror inte att S i grund och botten är för den höga hastigheten. Men de vill regera. Det är en punkt i januariöverenskommelsen som spökar!

Torsten Sandberg

F d riksdagsman (C)

*

Bra att skrev om höghastighetstågen! Jag slutade tro på dem för snart 15 år sedan. Skulle det byggts skulle de byggts innan dess. Det är för sent, det är för dyrt, tekniken kommer att vara gammal när det är klart efter alla marköverklaganden och fejder som blir följden, det funkar inte att få in inom den klimatbudget vi har kvar - kommer resandet ens att vara det godis som det är idag?

Och framför allt: frågan om vi verkligen kommer att ha så bråttom om tjugo år är värd några långa tankar.

Birger Schlaug

*

Göran, du är inte alls ensam om att ifrågasätta höghastighetstågen. Bland annat Stockholms Handelskammare tycks ha stor skepsis. Det som behöver göras är att beräkna biljettpriset för att ärendet ska kunna behandlas seriöst.

Låt räkna fram biljettpriset, oavsett varifrån pengarna kommer, enligt nedan och presentera det så blir det direkt uppenbart för gemene man liksom politiker om vettigheten i förslaget om höghastighetståg från Stockholm till Göteborg/Malmö.

Alla kostnader skall då innefatta nyinvestering (miljötillstånd, markinlösen, projektering, entreprenader etc), årliga reinvesteringar (1,25 % av NUAK i snitt varje år om 80 års teknisk/ekonomisk livslängd), årligt underhåll, årlig driftkostnad, årliga intäkter, finansiella kostnader under och efter byggandet samt tågoperatörens kostnader (tåg, finansiella kostnader, banavgifter, underhåll och drift). Därtill behövs rimlig uppskattning av antal resande per dag och antal turer per dag. Vad blir snitthastigheten Göteborg-Stockholm resp. Malmö-Stockholm vid noll stopp, ett stopp, två stopp, tre stopp eller fyra stopp?

Sedan ett par år är jag varse att ES-19 (batterielektriskt flygplan för 19 passagerare från Heart Aerospace i Göteborg med räckvidd 400 km) kommer att vara i trafik redan 2026, se https://heartaerospace.com/ . Om 10 – 15 år kommer vi att ha sådana och större plan försedda med bränsleceller för väldigt lång räckvidd. Bränsleceller drivs av grön vätgas, avger lite värme och viktigast utsläpp av endast vatten, vilket är mycket klimatsmart. Notera här att biobränslen liksom fossila bränslen avger koldioxid. Naturen förmår inte skilja på bra och dålig koldioxid och därför är klimatnyttan av biobränslen kontraproduktiv det närmaste halvseklet eftersom koldioxid i atmosfären enligt många behöver minska snabbt. Bränsleceller är i ett flygplan liksom i fordon kompletterade av ett mindre batteri, som gör att planet kan accelerera upp till marschhöjd och där återladdas av bränslecellerna.

Förmodligen kommer sådana batterier att ersättas av kondensatorer, vilka har minimalt miljöavtryck jämfört med dagens batterier för elbilar. I Ludvika Kommun finns visst hos mark- och planeringschefen förslag att påbörja planarbetet för att finna lämpliga lokaliseringar av ”mackar” för tankning av grön vätgas. Jag tvivlar på att övriga dalakommuner har kommit ens så kort.

När det gäller höghastighetstågen förväntas tydligen Övriga Sverige (Dalsland, Värmland, Dalarna och Norrland) vara med att betala dyrt för något, som vi har endast försumbar nytta av. Det handlar alltså om ytterligare kolonisering. Det är illa nog att elproduktionsskatter går till ett svart hål i Stockholm i stället för till de kommuner där intrånget i naturen är gjort. Produktionsskatt på gruvverksamhet bör också tillfalla resp. kommun.

”Järnvägsvän”

*

En orsak till att så många socialdemokrater trott på projektet är att de matats med bombmattor med felaktiga uppgifter om kostnaden. Om jag minns rätt var den första prognosen 65 miljarder, nu är man uppe i 290 om det skall bli stationslägen inne i städerna; jag tror inte att det slutar där.

Dessutom har förutsättningarna ändrats. Under pandemin har många företag, myndigheter och organisationer tvingats lära sig att hålla möten på Internet. Korta möten via internet blir ett förstahandsalternativ för dem som har bråttom. Gamla prognoser för långa inrikes resor har blivit inaktuella. De första prognoserna byggde på antagandet att inrikesflyget skulle fördubblas om man inte byggde höghastighetståg.

Leif Stenberg

Hedemora