Bröderna Sutter inspireras av Dalarna - håller svenskt midsommarfirande i New York

De svensk-amerikanska bröderna sitter vid ett bord på Siljans Konditori i Leksand med varsin kopp kaffe. Kaffet är starkt, tycker Bart Sutter, mycket starkare än det amerikanska "slaskvattnet".

– Annars påminner Dalarna ganska mycket om Minnesota. Vattendragen, skogen, klimatet. Den enda skillnaden är att vi inte förstår vad ni säger, säger Bart.

Men både Ross och Bart kan några ord på svenska. Far- och morföräldrarna var svensktalande, och utvandrade till Amerika från olika platser i Sverige - bland annat från Sollerön i Moras kommun.

Kanske är det därför man kan se en och en annan Dalahäst även i Minnesota.

Man hittar en historia och ett arv som inte existerar i USA

Någonstans i Lilla Rothagen på Sollerön står en röd timmerstuga. Ross visar en bild på den, och berättar att hans farfar bott där en gång i tiden.

Därför ville bröderna, som länge sökt sina rötter, besöka stugan och Sollerön med sin egen tolkning av spelmansmusik och fäbodpoesi.

– Att komma hit är som en romantisk dröm. Man hittar en historia och ett arv som inte existerar i USA, förutom hos ursprungsbefolkningen, säger Ross.

Han fortsätter:

– USA kan kännas tomt på det sättet. Det finns ingen historisk förankring för oss vars förfäder emigrerat dit. Att komma till Sollerön är som att komma hem på riktigt.

Ross har varit konferencier under svenska midsommarfiranden i Battery Park, New York, där mellan 5 000 och 7 000 tusen människor samlats för att dansa "små grodorna".

Bart hämtar inspiration ur fäbodkulturen till poesi och teaterpjäser.

– Jag fick tårar i ögonen när jag hörde kulning första gången. Det finns något särskilt i tanken om fäbodlivet. Amerikaner har en tendens att utnyttja alla resurser på en plats, att förstöra den, för att sedan gå vidare och förstöra nästa ställe. Det finns ett stort självförtroende och lite eftertanke. Men fäbodlivet handlar om en annan dynamik, ett liv på en plats som man tar hand om, säger Bart.

Tillsammans ska bröderna Sutter under söndagen uppträda på Sollerön. Under namnet "The Sutter Brothers" utforskar de i text och musik hur förfäderna flyttade till det nya landet, men också vilka upplevelser som lämnades kvar hemma i Sverige.

– Intresset är faktiskt stort, våra framträdanden med skandinavisk folkmusik och poesi blir i USA en unik grej. Vi blir desto mer osäkra i Sverige. Här finns ju redan traditionen rotad, och det finns så många duktiga musiker, berättar Ross.