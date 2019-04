Polisens varning efter hackningarna: "Utger sig för att vara vänner"

Polisen vid Region Bergslagen går via sin hemsida ut med en varning efter att de tagit emot flera liknande anmälningar.

Det ska handla om personer som tar sig in på andras Facebook-konton för att sedan kontakta kontoinnehavarens vänner och be om pengar via betalningsappen swish. Hackarna ska även ha bett om koder för att komma in på konton.

I några av fallen har brotten fullbordats och flera har enligt polisen blivit av med pengar.

"Polisen uppmanar till försiktighet och att man verkligen förvissar sig om att det är någon som man känner innan man för över pengar", skriver de på sin hemsida.

Polisregion Bergslagen består av Dalarnas, Värmlands och Örebro län.