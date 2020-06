Carl Larsson-gården möter framtiden med tillförsikt: "Väldigt osäkert"

Carl Larsson-gården i Sundborn har precis som många verksamheter slagits av coronavirusets effekter under våren och även in på sommaren. Nu börjar besökarna hitta tillbaka, men någon supersäsong blir det inte, enligt verksamhetschefen Chia Jonsson.

– Absolut inte, jag skulle bli glad om det blir hälften av vad vi brukar dra in. Det är väldigt osäkert. Både underhåll och bevarande finansieras av försäljningen, och besökarna. Det är där våra pengar kommer in.