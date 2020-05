Classic Car Week avblåst – oro för att bilentusiasterna väller in i Rättvik ändå: "Alla måste vara på tå"

Så kom beskedet att en av landets två största bilträffar ställer in på grund av coronapandemin. Ett stort ekonomiskt bakslag – samtidigt finns en oro för att många bilar och besökare rullar in i bygden ändå.

– Jag hoppas polisen förstår att de inte kan dra ner på resurserna bara för att det inte blir något arrangemang. Alla måste vara på tå, säger kommunalrådet Jonny Jones (C).