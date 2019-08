Classic Car Week – ordförande summerar veckan: "Under torsdagens cruising var det nog mer folk i samhället än det har varit på flera år"

Det har varit omkring 30 000 dygnsbesökare per dag i Rättvik hela veckan, vilket är ungefär så mycket folk som det brukar vara under Classic Car Week enligt ordförande Roland Pettersson. Under torsdagens cruising fanns uppemot 5 000 finbilar i rörelse och det var också den dagen med flest besökare.

– Under torsdagens cruising var det nog mer folk i samhället än det har varit på flera år, det lär väl ha varit mellan tjugofem och trettiotusen, säger Roland Pettersson.

Roland Pettersson är nöjd med den arrangerande veckan men besviken på folk som spelat musik hela nätterna.

– Egentligen har det gått bra hela veckan. Det jag har sagt hela veckan är att det är nybörjarna, som vi kallar dem, som ska spela musik hela nätterna som jag har något emot.

Evenemanget har haft flera arrangemang varje dag och Roland Pettersson tycker generellt att allt har flutit på bra – än bättre än förra året. Han säger att även polisen och kommunen har meddelat att de är nöjda med arrangemanget.

– Det är klart att det måste bli nånting åt polisen när det är så mycket människor i omlopp om man säger så, men polisen har själva sagt att det har varit lugnare i år än föregående år.

Nu är det bara att pusta ut. För att snart ta tag i planeringen inför nästa års Classic Car Week.

– Nu vill man varva ner en vecka eller två. Sen är det bara att sätta i gång och planera för nästa år, säger Roland Pettersson.