Conny Ohlssons öppna brev – ger sin syn på bråket bakom kulisserna i Rospiggarna: ”Gick bärsärk”

Conny Ohlssons hela öppna brev kommer från hans egen Facebooksida:

Utdrag:

Jag tänkte ta er med på min resa fram till mitt avsked 2019-07-17.

Jag fick en förfrågan om att bli sportchef för Rospiggarna speedway under hösten 2018, ett uppdrag jag med stolthet och stort engagemang tackade ja till. Samarbetsformer med tidigare sportchef lades också fast vilket jag kände som viktigt, då han var så involverad i allt som skett i klubben sedan många år tillbaka.

Min första uppgift var att sänka förarersättningarna inför säsongen med minst 20% då ekonomin inte var i balans vid mitt tillträdande. Ett uppdrag jag tog som en stor utmaning då Rospiggarna Speedways framtid är viktig för mig. Värvningarna flöt på bra och jag fick ihop det lag jag hade tänkt samt sänkte ersättningsnivån för laget med ca 20 - 25%. Självklart blev det störst ersättningsjusteringar för förarna med den högsta ersättningen då ju laget i stort sett behölls intakt från säsongen innan.

Vid en kontraktsskrivning kom banan på tal och föraren i fråga krävde stora förändringar av banan samt ny banpersonal. Han ansåg att tidigare banpersonal inte gick att samarbeta med samt att banan och dess underlag från säsongen innan var undermålig.

Då förartruppen var klar ganska tidigt och jag kände mig nöjd med densamma kom en förfrågan om ett styrelseuppdrag i klubben. Jag tackade ja till detta men kan nu i efterhand säga att en sportchef inte bör sitta i styrelsen. Mina roller i styrelsen blev – tävlingsorganisationsansvarig, ungdomssektionsansvarig och vice ordförande. En stor förvåning för mig var att Mikael Teurnberg lämnade styrelsen bara några veckor efter att jag klev in – inte en förutsättning jag kände till när jag tog mitt uppdrag.

Under vintern tar styrelsearbetet initialt överhanden och jag lägger ned mycket tid för att få till rutiner som saknats samt avsluta påbörjade projekt på arenan från tidigare säsong. Det körs isracing och i samband med att isen börjar smälta övergår naturligtvis mitt fokus alltmer på det sportsliga. Nu är det dags att ta tag i banan. Jag, Andreas Jonsson och den nya banpersonalen träffas vid arenan för att diskutera vad som ska göras med banan och varför. Arbetet drar igång efter de uppdragna riktlinjerna från träffen, vi pratar och väger in allas synpunkter under resans gång. Tyvärr blir inte resultatet vad vi hade hoppats på och arbetet forceras då det nu börjar bli lite bråttom då det är nära den första hemmamatchen. I det läget väljer Andreas Jonsson helt plötsligt att hoppa av sitt uppdrag med banan. Vi får banan körbar precis innan premiärmatchen hemma och fortsatt arbete med banan läggs på is då det är för lite tid mellan matcherna för att prova och ändra banans beskaffenhet.

LÄS MER: Efter turbulensen – Rospiggarnas ordförande första ord om beslutet att sparka Ohlsson: "Vill avsluta på ett bra sätt"

Det börjar bli dags för den första matchen och det som inte får hända händer, Jason Doyle blir skadad, jag vet att jag byggt ett lag som är beroende av sina toppåkare, vi blir lätt sårbara om vi får skador eller någon inte levererar poäng. Vi gör ändå en hyfsad insats i Gislaved och har en chans att vinna när det blir avbrott och inställt p.g.a. regn.

I den första hemmamatchen mot Västervik gör jag ett misstag, jag borde ha kört riders replacement för Jason Doyle. Men jag valde att plocka in Erik Riss då han hade kört bra resultatmässigt i Europa, under början på säsongen, och jag var nyfiken på vad jag kunde få ut av honom på HZ bygg arena.

Jason Doyle är tillbaka mot Vetlanda, men då blir Erik Riss istället skadad och jag blixtinkallar Gleb Chugunov. I denna match är Vetlanda alldeles för starka och visar prov på sin styrka på hemmaplan – de vinner välförtjänt.

Gleb Chugunov väljer att lämna laget efter denna match då det uppstår osämja i depån mellan honom och Jason Doyle samtidigt som han tycker att han får åka alldeles för lite, Då han blir borttoppad hela tiden. Han vägrar att åka nästa match mot Piraterna som bara är 36 timmar bort och samtidigt är Rasmus Jensen upptagen i Danska Mästerskapen. Det blir en ny storförlust på bortaplan, men jag känner att vi inte har haft rätt förberedelser, så jag lägger inte alltför stor vikt på den förlusten.

LÄS MER: Conny Ohlsson får sparken från Rospiggarna – styrelsen: "Måste titta framåt"

Lagsammanhållning är ”sådär” – jag trodde naturligtvis att det skulle finnas mer sammanhållning i laget med tanke på att de kört tillsammans tidigare.

Hemma mot Masarna fortsätter motgångarna på skade-/sjukfronten, Andreas Jonsson är sjuk varpå jag väljer att köra riders replacement samtidigt som jag plockar in Norbert Kosciuch istället för skadade Erik Riss. Vi vinner denna match och jag känner att kanske kan det vända nu.

Nästa hemmamatch mot Indianerna slutar med en förlust med två poäng. Det kändes som att vi borde ha vunnit denna match men med en två minuters uteslutning på Robert Lambert samt TT på Tero Aarnio blev för många poäng att ge bort.

Sedan följer tre matcher, Smederna borta, Dackarna hemma och borta, jämna matcher som jag tycker vi förlorar p.g.a. att vi är för svaga på reservplatserna.

Jag väljer att jämna ut laget under det andra transferfönstret, jag tar in tre förare som jag tror kommer att göra stor nytta för lagets jämnhet. Tyvärr måste jag då släppa en av mina toppförare och just vid detta tillfälle har Robert Lambert det lägsta snittet av dessa fyra, samtidigt som han inte kommit upp i tidigare års poängskörd/snitt, så han blir mitt val. Jag väljer att även släppa Tero Aarnio då han och Rasmus Jensen kör om samma plats i laget men jag tycker jag har fått ut mera av Rasmus Jensen samt att det blir lättare med positioner i laget då alla nu kan köra tillsammans.

Sedan kommer hemmamatchen som är början till slutet för mig på HZ bygg arena. Vi tar oss an Smederna och vi leder i första sladdpaus med två poäng trots stopp på Jason Doyle. Jag samlar alla förare för ett litet förarmöte som vi brukar ha, då bryter helvetet lös, Andreas Jonsson samt Jason Doyle går bärsärkar om banan i depån samt vägrar delta i förarmötet. En av dom hånar även andra förare som vill peppa eller på något annat sätt få laget att ändå försöka att göra det bästa av situationen, trots den tuffa banan. Jag inser då att matchen troligtvis är förlorad och att laget troligtvis kommer klappa ihop efter detta skådespel och mycket riktigt det blir så tre st raka 5/1:or för Smederna. Jag har under alla mina år som aktiv aldrig sett ett sådant beteende och skämdes över att så många fick se detta generande skådespel. Visst var banan svår men det gällde ju samma förutsättningar även för våra motståndare.

Här ställs den så kallade lagsammanhållning på sin spets och jag får mycket att tänka på några dagar framåt. Jag är mycket besviken på dessa förares agerande under denna match skrika på en bana som Andreas Jonsson själv krävt skulle ändras samt varit med och ändrat på, för att sen skylla på mig och den nya banpersonalen och dessutom i TV. Ska en tidigare världsmästare förstöra och kasta materiella ting och peka fingret som en barnunge i en tuff situation. Så oerhört rutinerade herrar borde/ska ta ett större ansvar för laget än de gör – men tyvärr tänker man bara på sig själv. Jag har långa samtal med alla förare efter denna match för att reda ut vad som gick så fel. Under dessa samtal passar jag även på att kalla de som ska åka kommande match mot Indianerna.

LÄS MER: Uppgifter: Rospiggarnas ordförande beordrade Ohlsson att ta ut "billigare" lag: "En missuppfattning"

Torsdagen den 11:e juli kl 12:07 får jag en mail från styrelsens ordförande Stefan Gunstad där det står att jag måste gör vissa ändringar i laget i matchen mot Indianerna – jag ska köra med det billigaste möjliga laget. Jag ringer då upp honom och säger att jag inte stöttar detta förslag och att jag gör det mot min vilja, men han säger att det är mailet som gäller. Och bara för ordningens skull vill jag poängtera att ordförande Stefan Gunstad i sin roll representerar styrelsen i kontakt med sportchef. Återigen kom ekonomin i fokus och det har varit en röd tråd under min period i styrelsen, då vi inte vid ett enda styrelsemöte erhållit fullgod ekonomisk redovisning över läget i bolaget.

Jag börjar omedelbart ringa upp redan kallade förare och informerar dem om att det har blivit förändringar som jag inte stöttar men måste göra. Jag utgår självklart från att hela styrelsen är informerad om detta, men får dagen efter när jag avskedas reda på att så inte är fallet. Vissa har tagit illa vid sig när jag hade gått ut med att det var ett styrelsebeslut. Men som tidigare sagts ordförande Stefan Gunstad representerar styrelsen. Vi kör matchen mot Indianerna med väntat resultat och med mitt uttalande efter matchen var mitt avsked ett faktum.

Jag har efter ett par härliga semesterveckor med familj och vänner nu landat efter denna intensiva period med Rospiggarna Speedway. Med perspektiv till det hela väljer jag att ge Er min syn på en intressant och mycket lärorik resa som innehåller så mycket mer än vad som här kan uttryckas. Jag är tacksam för denna erfarenhet.

...

Jag är tacksam för denna erfarenhet.

Fotnot: Sporten söker, Gunstad, Teurnberg, Jonsson och Doyle för en kommentar.